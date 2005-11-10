Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni

Non c'è tempo per rifiatare. A soli due giorni dall'ultima gara, la Serie A è già pronta a riaccendere i riflettori con la nona giornata di campionato. Domani sera, alle 20:45, la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Cagliari, in una sfida che, almeno stando ai precedenti più recenti, è sempre stata a senso unico.

Pronostico Roma-Cagliari quote

Dopo essere stata costretta a inseguire per ben due volte, la Roma è riuscita a strappare un pareggio nell'ultima sfida contro il Napoli, preservando così la propria imbattibilità in campionato. Un risultato che, al di là dei punti conquistati, conferma il carattere e la capacità di reazione della squadra di Gasperini. E domani sera, davanti al proprio pubblico, i giallorossi andranno a caccia di quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva all'Olimpico.

Di tutt'altro tenore il momento del Cagliari, protagonista di un avvio di stagione sorprendente ma reduce da una brusca frenata. Prima la pesante sconfitta di Monza, con 4 reti incassate, poi il ko casalingo per 2-0 contro il Bologna: due battute d'arresto consecutive che hanno rallentato la corsa dei rossoblù. La trasferta nella Capitale si preannuncia ora particolarmente insidiosa.

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Roma Cagliari, i precedenti

Sono 101 i precedenti tra Roma e Cagliari, con un bilancio che pende nettamente dalla parte dei giallorossi: 47 vittorie capitoline, contro le 25 conquistate dai sardi, e 29 pareggi. Numeri che raccontano una rivalità storicamente favorevole alla formazione romanista, capace nel corso degli anni di imporsi con maggiore continuità.

Nella scorsa stagione, tuttavia, le due squadre si sono spartite i successi. All'andata furono i rossoblù a festeggiare, imponendosi in Sardegna per 1-0 grazie alla rete di Gaetano. Al ritorno, invece, la Roma si è presa la rivincita davanti al proprio pubblico, superando il Cagliari per 2-0 con una doppietta di Malen.

Restringendo l'analisi alle sole gare disputate all'Olimpico, il predominio giallorosso diventa ancora più evidente. La Roma arriva infatti da 5 vittorie casalinghe consecutive contro il Cagliari e non perde tra le mura amiche contro i sardi da oltre tredici anni, con un bilancio che recita 9 successi e 2 pareggi. Ancora più significativo il dato relativo alle reti: dal 2013, il Cagliari è riuscito a segnare appena tre gol all'Olimpico, incassandone ben 19. Statistiche che confermano le difficoltà dei rossoblù nella Capitale e che rendono la sfida di domani un banco di prova particolarmente impegnativo.

Pronostico marcatore Roma-Cagliari

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Roma e Cagliari potrebbe esserci Donyell Malen. Tornato titolare in occasione della trasferta di Napoli, l'attaccante olandese non è riuscito a lasciare il segno sotto porta, mettendo a referto soltanto un assist. La gara dell'Olimpico rappresenta dunque un’occasione importante per tornare a essere decisivo.

I numeri stagionali, del resto, parlano chiaro: 9 gol e 3 assist in dieci partite, un bottino che testimonia l’impatto del centravanti nell’economia offensiva giallorossa. Contro il Cagliari, Malen cercherà di interrompere il digiuno in Serie A, che dura dal 14 settembre, quando segnò contro il Torino. A suo favore anche il precedente della scorsa stagione, quando firmò una doppietta contro i rossoblù.

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Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Cagliari è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 27 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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