Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa

La nona giornata di Serie A prosegue mercoledì con un programma ricco di appuntamenti interessanti. Tra le sfide più attese spicca quella di Marassi tra Genoa e Juventus, in programma alle 20:45. Di fronte due squadre in crescita, entrambe reduci da una vittoria e intenzionate a dare continuità ai risultati ottenuti.

Pronostico Genoa-Juventus quote

Nonostante occupi il 16esimo posto in classifica, le ultime prestazioni del Genoa raccontano una squadra in netta ripresa. Sei dei 7 punti complessivi sono arrivati nelle ultime due gare disputate in casa, un segnale che lascia intravedere una svolta, almeno davanti al proprio pubblico, per la formazione di De Rossi. Ora, però, arriva un banco di prova significativo: a Marassi c'è la Juventus.

Seconda trasferta consecutiva per i bianconeri di Spalletti, che dopo il successo per 2-0 sul campo del Lecce sono tornati a conquistare i tre punti in campionato a distanza di oltre un mese. Una vittoria importante, che può restituire fiducia e un pizzico di serenità alla squadra in vista del prossimo impegno. Il margine per sbagliare, tuttavia, resta ridotto: contro il Genoa servirà dare continuità al risultato ottenuto in Salento.

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Genoa Juventus, i precedenti

Sono 158 i precedenti tra Genoa e Juventus, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 90 vittorie juventine, 35 successi rossoblù e 33 pareggi. Anche il rendimento più recente conferma il predominio della squadra torinese, reduce da quattro successi consecutivi negli scontri diretti, con 7 reti realizzate e nessuna subita.

Il Genoa ha conquistato una sola vittoria negli ultimi 12 confronti di campionato con la Juventus. L'unico successo rossoblù risale al 2022, quando al Ferraris la squadra ligure si impose per 2-1 grazie alle reti di Gudmundsson e Criscito. Nel bilancio degli altri 11 incontri figurano nove vittorie bianconere e due pareggi.

L'ultimo confronto disputato a Marassi risale alla scorsa stagione e si è concluso con il successo della Juventus per 1-0. A decidere la sfida fu una rete di Vlahović nella ripresa, che consegnò ai bianconeri i tre punti in trasferta.

Pronostico marcatore Genoa-Juventus

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Genoa e Juventus potrebbe esserci Nick Woltemade. L'attaccante tedesco ha già messo a segno tre reti in altrettante partite di Europa League, ma è ancora alla ricerca del primo gol in campionato.

Stando alle ultime notizie, domani sera dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto, con Kolo Muani destinato a osservare un turno di riposo. Per Woltemade si prospetta dunque un'occasione importante: sostenere da solo il peso dell'attacco bianconero e provare finalmente a sbloccarsi anche in Serie A. Una rete potrebbe rappresentare un'iniezione di fiducia preziosa per il prosieguo della stagione.

E nelle quote Genoa-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Genoa-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 28 ottobre alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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