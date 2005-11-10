Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Lorenzo Zoppi
L'ottava giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Juventus, in una sfida che si preannuncia delicata per entrambe. I salentini arrivano all'appuntamento con entusiasmo ritrovato dopo una preziosa vittoria in trasferta, mentre i bianconeri sono chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lecce-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lecce-Juventus. Appuntamento al Via del Mare, calcio d'inizio alle 18.00: il Lecce cerca continuità, la Juventus ha bisogno di risposte.
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Lecce-Juventus, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lecce-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Gli scommettitori si aspettano dunque una gara equilibrata, probabilmente tenendo conto anche del rendimento recente delle due squadre. La Juventus, infatti, non vince in trasferta in campionato da agosto: nelle ultime due gare lontano da casa è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo, seguita dal pareggio sul campo del Cagliari. Inoltre, l'1-1 è un risultato già visto nei confronti diretti in Salento: due degli ultimi cinque precedenti tra Lecce e Juventus disputati al Via del Mare si sono conclusi proprio con questo punteggio.
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