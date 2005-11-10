L'ottava giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Juventus, in una sfida che si preannuncia delicata per entrambe. I salentini arrivano all'appuntamento con entusiasmo ritrovato dopo una preziosa vittoria in trasferta, mentre i bianconeri sono chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lecce-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lecce-Juventus. Appuntamento al Via del Mare, calcio d'inizio alle 18.00: il Lecce cerca continuità, la Juventus ha bisogno di risposte.

Consiglio TMW risultato esatto Lecce-Juventus: 0-1 6.50 info 6.74 info 6.50 info 6.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lecce-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lecce-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.

Gli scommettitori si aspettano dunque una gara equilibrata, probabilmente tenendo conto anche del rendimento recente delle due squadre. La Juventus, infatti, non vince in trasferta in campionato da agosto: nelle ultime due gare lontano da casa è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo, seguita dal pareggio sul campo del Cagliari. Inoltre, l'1-1 è un risultato già visto nei confronti diretti in Salento: due degli ultimi cinque precedenti tra Lecce e Juventus disputati al Via del Mare si sono conclusi proprio con questo punteggio.

Pronostico risultato esatto Lecce-Juventus: 1-1 8.75 info 8.45 info 8.00 info 7.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online