Sabato alle 20:45 la Lazio capolista ospita il Parma allo stadio Olimpico con l'obiettivo di prolungare la propria striscia d'imbattibilità e consolidare il primato. Di fronte, una squadra in piena difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e chiamata a invertire la rotta.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Parma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Parma. I biancocelesti partono con i favori del pronostico, ma dovranno confermare sul campo la propria superiorità per continuare la corsa in vetta.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Parma: 2-1 8.40 info 8.60 info 9.00 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Parma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Parma più giocato online: si tratta della vittoria dei biancocelesti per 2-0.

Gli scommettitori continuano a puntare con fiducia sulla Lazio e la scelta del 2-0 è legata anche ai numeri messi in mostra dalle due squadre in questo avvio di campionato. Il Parma fatica soprattutto in fase offensiva: con appena 4 reti segnate nelle prime sette giornate, vanta il peggior attacco della Serie A. Di tutt'altro tenore il rendimento difensivo dei biancocelesti, che hanno incassato soltanto 4 gol, facendo meglio di loro solo la Roma. Dati che contribuiscono a spiegare la fiducia nel successo laziale, con il 2-0 indicato come esito esatto più giocato.

Pronostico risultato esatto Lazio-Parma: 2-0 6.15 info 5.75 info 6.15 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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