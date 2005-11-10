Quote risultato esatto Lazio-Parma
Lorenzo Zoppi
Sabato alle 20:45 la Lazio capolista ospita il Parma allo stadio Olimpico con l'obiettivo di prolungare la propria striscia d'imbattibilità e consolidare il primato. Di fronte, una squadra in piena difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e chiamata a invertire la rotta.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Parma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Parma. I biancocelesti partono con i favori del pronostico, ma dovranno confermare sul campo la propria superiorità per continuare la corsa in vetta.
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|9.00
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|8.50
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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Quote risultato esatto Lazio-Parma, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Parma più giocato online: si tratta della vittoria dei biancocelesti per 2-0.
Gli scommettitori continuano a puntare con fiducia sulla Lazio e la scelta del 2-0 è legata anche ai numeri messi in mostra dalle due squadre in questo avvio di campionato. Il Parma fatica soprattutto in fase offensiva: con appena 4 reti segnate nelle prime sette giornate, vanta il peggior attacco della Serie A. Di tutt'altro tenore il rendimento difensivo dei biancocelesti, che hanno incassato soltanto 4 gol, facendo meglio di loro solo la Roma. Dati che contribuiscono a spiegare la fiducia nel successo laziale, con il 2-0 indicato come esito esatto più giocato.
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|5.75
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|6.00
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