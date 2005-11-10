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Quote risultato esatto Lazio-Parma

autore
Lorenzo Zoppi
Oggi alle 08:05Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
24.10.2026 08:05Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato alle 20:45 la Lazio capolista ospita il Parma allo stadio Olimpico con l'obiettivo di prolungare la propria striscia d'imbattibilità e consolidare il primato. Di fronte, una squadra in piena difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e chiamata a invertire la rotta.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Parma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Parma. I biancocelesti partono con i favori del pronostico, ma dovranno confermare sul campo la propria superiorità per continuare la corsa in vetta.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Parma: 2-1
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Quote risultato esatto Lazio-Parma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Parma più giocato online: si tratta della vittoria dei biancocelesti per 2-0.

Gli scommettitori continuano a puntare con fiducia sulla Lazio e la scelta del 2-0 è legata anche ai numeri messi in mostra dalle due squadre in questo avvio di campionato. Il Parma fatica soprattutto in fase offensiva: con appena 4 reti segnate nelle prime sette giornate, vanta il peggior attacco della Serie A. Di tutt'altro tenore il rendimento difensivo dei biancocelesti, che hanno incassato soltanto 4 gol, facendo meglio di loro solo la Roma. Dati che contribuiscono a spiegare la fiducia nel successo laziale, con il 2-0 indicato come esito esatto più giocato.

Pronostico risultato esatto Lazio-Parma: 2-0
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