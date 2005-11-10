Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta

Dopo la fondamentale vittoria in Champions League, l'Inter capolista torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 12:30, i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina a San Siro, con l'obiettivo di dare continuità ai propri risultati e consolidare il primato in classifica.

Pronostico Inter-Fiorentina quote

Sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate, con ben 21 gol realizzati e 9 subiti. Sono questi i numeri dell'Inter in Serie A, che raccontano di una squadra estremamente prolifica, ma meno solida in fase difensiva rispetto alle stagioni passate. Davanti al proprio pubblico, però, i nerazzurri hanno finora fatto percorso netto: quattro vittorie su quattro, con una media di 3,75 gol a partita.

Di tutt'altro tenore il momento della Fiorentina. La squadra di Vanoli arriva da due sconfitte consecutive e ha raccolto appena 4 punti in stagione, un bottino che la relega momentaneamente in zona retrocessione. In una fase così delicata, la trasferta di San Siro rappresenta un ostacolo impegnativo, ma i viola sono chiamati a cercare punti preziosi facendo leva anche sulle proprie qualità offensive: nelle tre gare disputate lontano da casa hanno già realizzato 5 reti.

E nelle quote Inter-Fiorentina, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Fiorentina: GOAL 1.65 info 1.65 info 1.67 info 1.65 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.

Nella tabella TOP +EV BETS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi subito il mercato consigliato, con subito sotto anche tutti i dati sul tipo di competizione e le info su partita, data e orario;

* Migliore Quota: sulla destra trovi la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* EV: subito sotto la quota trovi anche il Valore Atteso Positivo sul mercato, in percentuale.

Inter Fiorentina, i precedenti

Sono 192 i precedenti tra Inter e Fiorentina, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 82 vittorie contro i 51 successi dei toscani, mentre 59 sfide si sono concluse in parità.

Il dominio interista emerge anche dai confronti più recenti disputati a San Siro: nelle ultime tre gare, la Fiorentina ha sempre perso, subendo 9 reti e segnandone appena una. Un dato che conferma le difficoltà dei viola a Milano, dove negli ultimi dieci anni sono riusciti a vincere una sola volta: nel 2023, grazie al gol di Bonaventura che decise la sfida sull'1-0. L'ultimo confronto, invece, ha premiato l'Inter, capace di imporsi con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu e alla rete di Sucic.

Pronostico marcatore Inter-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida Inter-Fiorentina potrebbe esserci Hakan Calhanoglu, che ha iniziato la stagione con numeri importanti: tre gol in cinque presenze di campionato.

Il centrocampista turco potrebbe rivelarsi ancora una volta decisivo contro i viola, la sua vittima preferita in Serie A. Contro la Fiorentina, infatti, l'ex Milan ha già realizzato sette reti, più che contro qualsiasi altra avversaria. Un dato che acquista ulteriore peso se si considera quanto accaduto nella scorsa stagione, quando a San Siro Calhanoglu fu protagonista con una doppietta.

E nelle quote Inter-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Fiorentina: CALHANOGLU SEGNA 3.15 info 3.35 info 3.25 info 3.15 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 25 ottobre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online