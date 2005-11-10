Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare

Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, la Juventus è chiamata a voltare pagina e a ritrovare subito il sorriso in Europa League. I bianconeri tornano in campo ancora una volta all'Allianz Stadium, dove ad attenderli ci sarà il Rennes, anch'essi a punteggio pieno e pronta a mettere alla prova la squadra di Spalletti.

Pronostico Juventus-Rennes quote

Se il rendimento in campionato desta preoccupazione, il percorso europeo della Juventus è stato fin qui impeccabile. Sei punti conquistati nelle prime due gare, con sette gol realizzati e uno soltanto subito: numeri che consentono ai bianconeri, guidati da Spalletti, di occupare il primo posto in classifica.

Più equilibrato il cammino del Rennes, che nelle prime due partite ha raccolto quattro punti, segnando appena due reti e incassandone una. Anche la formazione francese, tuttavia, attraversa un momento complicato in campionato, dove ha rimediato due sconfitte nelle ultime tre giornate, entrambe lontano dalle mura amiche.

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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

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Juventus Rennes, i precedenti

Sono appena due i precedenti tra Juventus e Rennes, con un bilancio di una vittoria bianconera e un pareggio. Si tratta, però, di sfide risalenti alla Coppa Intertoto del 1999, un passato troppo lontano per offrire indicazioni significative in vista della gara di domani sera.

Per trovare spunti più interessanti è quindi utile allargare lo sguardo alle sfide giocate a Torino contro formazioni francesi. In questo caso, la tradizione sorride nettamente alla Juventus: in 16 incontri disputati, i bianconeri hanno conquistato 11 vittorie e 4 pareggi, rimediando una sola sconfitta.

Pronostico marcatore Juventus-Rennes

Tra i possibili protagonisti della sfida Juventus-Rennes potrebbe esserci Nick Woltemade. In conferenza stampa, Spalletti ha già annunciato la sua presenza dal primo minuto al fianco di Kolo Muani, dando spazio a una coppia offensiva più fisica e incisiva, richiesta a gran voce anche dal pubblico bianconero.

Una scelta che potrebbe favorire soprattutto l'attaccante tedesco, fin qui a segno soltanto due volte in stagione, ma sempre in Europa League: una rete in ciascuna delle prime due giornate, entrambe disputate in coppia proprio con il francese.

E nelle quote Juventus-Rennes, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Rennes: WOLTEMADE SEGNA 2.50 info 2.50 info 2.48 info 2.55 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Rennes in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Rennes è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 22 ottobre alle 18:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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