Pronostico Napoli-Roma, giallorossi in difficoltà negli scontri diretti: una sola vittoria nelle ultime 13 sfide
Lorenzo Zoppi
Dopo aver vinto nel turno infrasettimanale di Champions League, Napoli e Roma si ritrovano faccia a faccia in campionato per una sfida che promette scintille. In palio punti pesanti e tanto orgoglio: appuntamento sabato alle 18:00 allo Stadio Maradona, per un confronto ad alta tensione.
Pronostico Napoli-Roma quote
Il Napoli si è lasciato alle spalle un momento complicato, interrompendo la serie di due sconfitte consecutive grazie al successo europeo contro il Bodø/Glimt. Una vittoria preziosa, che ha dato nuova linfa agli azzurri e permesso alla squadra di Allegri di allungare a tre la striscia di successi casalinghi, dopo quelli conquistati contro Bologna e Frosinone.
Anche la Roma si presenta all'appuntamento con il morale alto, forte di una vittoria fondamentale che le ha regalato il primo successo in Champions League. I giallorossi si preparano così a una trasferta impegnativa, potendo contare su un dato incoraggiante: in questa stagione non hanno ancora conosciuto la sconfitta lontano da casa. Restano, tuttavia, i due pareggi raccolti nelle ultime tre gare esterne, un rendimento che lascia spazio a qualche interrogativo.
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Napoli Roma, i precedenti
Sono 180 i precedenti tra Napoli e Roma, con un bilancio complessivo che sorride leggermente ai giallorossi: 66 vittorie contro le 55 degli azzurri, mentre sono 59 i pareggi. La storia recente, però, racconta uno scenario ben diverso: la Roma ha conquistato una sola vittoria negli ultimi 13 confronti diretti, a conferma delle difficoltà incontrate contro i partenopei.
Limitando l'analisi alle sfide disputate in Campania, il copione non cambia. Il Napoli è imbattuto nelle ultime otto gare casalinghe contro i capitolini, con un bilancio di 4 successi e altrettanti pareggi. Numeri che raccontano anche di una sfida spesso aperta e ricca di occasioni: in 7 di questi 8 incontri, infatti, entrambe le squadre sono andate a segno.
L'ultimo successo azzurro contro i giallorossi risale alla scorsa stagione, quando fu Neres a firmare il gol decisivo per lo 0-1 finale. Per ritrovare l'ultima vittoria della Roma bisogna invece tornare al 2023, quando i capitolini si imposero per 2-0 allo stadio Olimpico grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku.
Pronostico marcatore Napoli-Roma
Tra i possibili protagonisti della sfida Napoli-Roma potrebbe esserci Donyell Malen. L'attaccante olandese tornerà a disposizione sabato dopo aver scontato la squalifica rimediata in seguito all'espulsione contro il Como e avrà più di un motivo per presentarsi al Maradona con il piede sull'acceleratore. I numeri, del resto, parlano chiaro: 9 gol e 2 assist in 9 partite stagionali, con ben 3 reti messe a segno nelle ultime due gare disputate.
E se i numeri attuali non bastassero, c'è anche un precedente a rendere Malen un osservato speciale. Il Napoli, infatti, evoca ricordi particolarmente dolci per l'olandese: proprio nella sfida dello scorso campionato contro gli azzurri arrivò una doppietta, la seconda consecutiva, che contribuì a consacrarlo definitivamente agli occhi del grande pubblico.
Allegri è avvisato: l'olandese è pronto a colpire ancora. E nelle quote Napoli-Roma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.30
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|2.20
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Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Roma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 24 ottobre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà sarà trasmessa gratuitamente su DAZN, anche per chi non è abbonato. Sarà sufficiente registrare un account gratuito sulla piattaforma, da computer, smartphone o Smart TV.
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