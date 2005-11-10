Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?

Dopo la pesante sconfitta di Torino contro la Juventus, il Napoli è chiamato a una pronta reazione in Champions League. Mercoledì alle 21:00, gli azzurri di Allegri saranno impegnati in un'altra difficile trasferta sul campo del Porto, in una sfida importante per il cammino europeo della squadra.

Pronostico Porto-Napoli quote

Il Porto è una delle sole tre squadre (su 36 partecipanti) ad aver perso tutte le prime tre partite di Champions League. Un dato sorprendente per una formazione che in campionato sta invece dominando, con 10 vittorie nelle prime 10 giornate. La squadra di Farioli proverà quindi ad approfittare delle difficoltà del Napoli per conquistare i primi punti nel percorso europeo.

Gli azzurri, invece, ripartono dall'importante successo contro il Bodo/Glimt, arrivato dopo le sconfitte iniziali contro Arsenal e Villarreal. Attualmente in zona playoff soltanto grazie alla differenza reti, il Napoli ha bisogno di un risultato positivo per evitare di scivolare nelle posizioni che portano all'eliminazione.

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Porto Napoli, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Porto e Napoli, con un bilancio leggermente favorevole agli azzurri: due vittorie per gli italiani, una per i portoghesi e un pareggio. Il dato più significativo riguarda però le sfide più recenti, nelle quali il Napoli non è mai riuscito a imporsi.

Nella stagione 2013/14, le due squadre si sono affrontate agli ottavi di finale di Europa League. A passare il turno fu il Porto, vittorioso per 1-0 all'andata grazie alla rete di Jackson Martínez. Al ritorno, al San Paolo, il 2-2 firmato da Pandev e Duvan Zapata non bastò agli azzurri per evitare l'eliminazione.

Per ritrovare le ultime vittorie del Napoli bisogna tornare al 1974, quando in Coppa UEFA gli azzurri superarono il Porto in entrambe le sfide, vincendo 1-0 sia all'andata che al ritorno.

Pronostico marcatore Porto-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Porto e Napoli potrebbe esserci Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, costretto a saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa della febbre, dovrebbe tornare a disposizione di Allegri proprio per l'impegno europeo.

Dopo un periodo di digiuno, il centravanti era riuscito a ritrovare la via del gol contro il Monza, prima dello stop. In Champions League Hojlund è ancora a secco e il match contro il Porto potrebbe rappresentare l'occasione giusta per sbloccarsi anche in Europa. E nelle quote Porto-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Porto-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Porto-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 4 novembre alle 21:00 allo Stadio do Dragão di Porto. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

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