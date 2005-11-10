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Quote risultato esatto Manchester United-Roma

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 08:05Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
03.11.2026 08:05Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la netta vittoria sul campo dell'Udinese, la Roma torna in campo questa sera alle 21:00 per una sfida dal grande fascino: i giallorossi saranno infatti ospiti del Manchester United all'Old Trafford.

Riduttivo definire complicato il momento attraversato dai Red Devils, con il futuro del tecnico Michael Carrick ormai appeso a un filo. Sono infatti quattro le sconfitte rimediate nelle ultime cinque partite, tra cui spicca il pesante 4-1 incassato contro il Como nell'ultima uscita europea. Situazione decisamente diversa per la Roma, che si presenta all'appuntamento con quattro punti in classifica, forte del successo ottenuto nell'ultimo turno contro lo Slovan Bratislava.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Manchester United-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Manchester-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Manchester United-Roma: 1-1
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Quote risultato esatto Manchester United-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Manchester United-Roma più giocato online: si tratta della vittoria degli inglesi per 2-1.

Un risultato che potrebbe sembrare sorprendente alla luce del diverso momento di forma delle due squadre, ma che trova una possibile spiegazione nei precedenti. Gli scommettitori, infatti, sembrano dare ancora peso alla tradizione dell'Old Trafford: la Roma non è mai riuscita a vincere nella sua storia sul campo del Manchester United, rimediando quattro sconfitte in altrettanti confronti.

Un fattore che potrebbe aver spinto gli utenti a non sottovalutare i Red Devils, nonostante il periodo decisamente negativo. Gli inglesi sono ormai all'ultima spiaggia e potrebbero dare tutto pur di portare a casa i tre punti, cercando di sfruttare il fattore campo per strappare un risultato positivo.

Pronostico risultato esatto Manchester United-Roma: 2-1
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