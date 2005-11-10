Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa

Reduce dalla bella vittoria nel Derby, il Milan vuole dare continuità al momento positivo anche in Europa League. La sfida che attende i rossoneri, però, è tutt'altro che semplice: domani sera alle 18:45 infatti, a San Siro arriva il Ferencvaros, una delle cinque squadre ancora a punteggio pieno nella competizione.

Pronostico Milan-Ferencvaros quote

Sarà la quarta partita della League Phase per il Milan, che si presenta all'appuntamento con appena 3 punti in classifica e un bilancio di 4 gol segnati (tutti nella sfida contro il Salisburgo) e 5 subiti. Nonostante la situazione non particolarmente brillante, Amorim dovrebbe confermare la linea adottata nelle precedenti uscite europee, puntando ancora su un ampio turnover.

Il Ferencvaros, invece, arriva a Milano con l'ambizione di continuare a sorprendere. La formazione di Balazs Borbely ha conquistato 9 punti nelle prime tre giornate, superando Celtic, Viktoria Plzen e Torreense, e punta ora a fare il colpo grosso anche a San Siro. A rendere particolarmente insidiosi gli ungheresi è soprattutto la loro vena realizzativa: sono già 9 le reti messe a segno nelle prime tre gare della competizione.

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Milan Ferencvaros, i precedenti

Quella di giovedì sarà la prima sfida ufficiale in assoluto tra Milan e Ferencvaros. Per trovare alcuni precedenti utili in vista dell'incontro, è possibile però guardare alle sfide disputate dagli ungheresi contro le squadre italiane.

Nel corso degli anni, il Ferencvaros ha incrociato diverse formazioni del nostro campionato, dal Foggia all'Inter. I confronti più recenti sono però quelli con Juventus e Fiorentina. Nella stagione 2020/21, gli ungheresi hanno affrontato i bianconeri in Champions League, rimediando due sconfitte, sia nella gara d'andata che in quella di ritorno.

Più positivo il ricordo della doppia sfida con la Fiorentina nella Conference League 2023/24: in quell'occasione, le due squadre hanno pareggiato entrambe le partite, con il Ferencvaros capace di strappare due risultati utili contro i viola.

Pronostico marcatore Milan-Ferencvaros

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Ferencvaros potrebbe esserci Francesco Camarda. Gonzalo Ramos potrebbe infatti osservare un turno di riposo, lasciando spazio al giovane attaccante rossonero, che scalpita per avere una nuova occasione dal primo minuto.

Finora il suo spazio è stato piuttosto limitato e, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, non è riuscito a lasciare il segno. Giocare a San Siro, davanti a un pubblico milanista che lo accoglie sempre con grande entusiasmo e lo applaude a ogni ingresso in campo, potrebbe però rappresentare la medicina migliore per sbloccarsi e lasciarsi alle spalle questo avvio di stagione complicato.

E nelle quote Milan-Ferencvaros, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Ferencvaros: CAMARDA SEGNA 2.45 info 2.25 info 2.20 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Milan-Ferencvaros in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Ferencvaros è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 5 novembre alle 18:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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