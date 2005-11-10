Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa

autore
Lorenzo Zoppi
Oggi alle 18:45Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
04.11.2026 18:45Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Reduce dalla bella vittoria nel Derby, il Milan vuole dare continuità al momento positivo anche in Europa League. La sfida che attende i rossoneri, però, è tutt'altro che semplice: domani sera alle 18:45 infatti, a San Siro arriva il Ferencvaros, una delle cinque squadre ancora a punteggio pieno nella competizione.

Pronostico Milan-Ferencvaros quote

Sarà la quarta partita della League Phase per il Milan, che si presenta all'appuntamento con appena 3 punti in classifica e un bilancio di 4 gol segnati (tutti nella sfida contro il Salisburgo) e 5 subiti. Nonostante la situazione non particolarmente brillante, Amorim dovrebbe confermare la linea adottata nelle precedenti uscite europee, puntando ancora su un ampio turnover.

Il Ferencvaros, invece, arriva a Milano con l'ambizione di continuare a sorprendere. La formazione di Balazs Borbely ha conquistato 9 punti nelle prime tre giornate, superando Celtic, Viktoria Plzen e Torreense, e punta ora a fare il colpo grosso anche a San Siro. A rendere particolarmente insidiosi gli ungheresi è soprattutto la loro vena realizzativa: sono già 9 le reti messe a segno nelle prime tre gare della competizione.

E nelle quote Milan-Ferencvaros, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Ferencvaros: OVER 2,5
williamhill1.52info
bwin1.53info
pokerstars1.52info
snai1.52info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPIDinfo
bwinfino a 3.015 euro, col 100% sul primo depositoinfo
pokerstarsfino a 100 euro, col 100% sul primo depositoinfo
snaifino a 1.500 euro, con 550€ sul depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.

Nella tabella TOP +EV BETS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi subito il mercato consigliato, con subito sotto anche tutti i dati sul tipo di competizione e le info su partita, data e orario;
* Migliore Quota: sulla destra trovi la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;
* EV: subito sotto la quota trovi anche il Valore Atteso Positivo sul mercato, in percentuale.

Milan Ferencvaros, i precedenti

Quella di giovedì sarà la prima sfida ufficiale in assoluto tra Milan e Ferencvaros. Per trovare alcuni precedenti utili in vista dell'incontro, è possibile però guardare alle sfide disputate dagli ungheresi contro le squadre italiane.

Nel corso degli anni, il Ferencvaros ha incrociato diverse formazioni del nostro campionato, dal Foggia all'Inter. I confronti più recenti sono però quelli con Juventus e Fiorentina. Nella stagione 2020/21, gli ungheresi hanno affrontato i bianconeri in Champions League, rimediando due sconfitte, sia nella gara d'andata che in quella di ritorno.

Più positivo il ricordo della doppia sfida con la Fiorentina nella Conference League 2023/24: in quell'occasione, le due squadre hanno pareggiato entrambe le partite, con il Ferencvaros capace di strappare due risultati utili contro i viola.

Pronostico marcatore Milan-Ferencvaros

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Ferencvaros potrebbe esserci Francesco Camarda. Gonzalo Ramos potrebbe infatti osservare un turno di riposo, lasciando spazio al giovane attaccante rossonero, che scalpita per avere una nuova occasione dal primo minuto.

Finora il suo spazio è stato piuttosto limitato e, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, non è riuscito a lasciare il segno. Giocare a San Siro, davanti a un pubblico milanista che lo accoglie sempre con grande entusiasmo e lo applaude a ogni ingresso in campo, potrebbe però rappresentare la medicina migliore per sbloccarsi e lasciarsi alle spalle questo avvio di stagione complicato.

E nelle quote Milan-Ferencvaros, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Ferencvaros: CAMARDA SEGNA
starvegas2.45info
admiralbet2.25info
stake2.20info
netwin2.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Milan-Ferencvaros in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Ferencvaros è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 5 novembre alle 18:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

Altre notizie Pronostici

Oggi
Immagine news 1
18:45 Pronostici
Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Ieri
Immagine news 2
21:00 Pronostici
Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine news 3
08:05 Pronostici
Quote risultato esatto Manchester United-Roma
lunedì 2 novembre
Immagine news 4
21:00 Pronostici
Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
domenica 1 novembre
Immagine news 5
08:00 Pronostici
Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
sabato 31 ottobre
Immagine news 6
20:45 Pronostici
Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine news 7
08:20 Pronostici
Quote risultato esatto Udinese-Roma
venerdì 30 ottobre
Immagine news 8
20:45 Pronostici
Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?