Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?

Dopo l'ottima prova offerta in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato e lo farà affrontando una delle squadre più brillanti di questa stagione: il Como.

Pronostico Inter-Como quote

L'di Chivu arriva alla sfida con una buona dose di fiducia dopo la convincente prestazione in Coppa Italia contro il Venezia, occasione che ha permesso al tecnico rumeno di far rifiatare i titolari e dare spazio alle seconde linee. Contro il, però, servirà ben altro: i lariani vantano la miglior difesa del campionato e per scalfire un muro che ha concesso appena 7 gol in 14 gare sarà necessaria la miglior versione del reparto offensivo nerazzurro. Dall'altra parte, la squadra di Fabregas si presenta a San Siro forte di 12 risultati utili consecutivi e pronta alla prova del nove. Con una solidità difensiva impressionante, il Como dovrà ora vedersela con il miglior attacco della Serie A (28 reti), in un match che rappresenta un test cruciale per misurare le reali ambizioni dei lariani.

Pronostico Inter-Como: OVER 0,5 1.01 info 1.02 info 1.01 info 8.00 info

Inter Como pronostico, i precedenti

Nei 37 precedenti tra Inter e Como il divario è marcato: i nerazzurri guidano nettamente il bilancio con 25 vittorie, mentre i lariani si sono imposti solo in 6 occasioni, con altrettanti pareggi a completare il quadro. La forbice si allarga ulteriormente se si considerano le gare disputate a San Siro, dove il Como ha vinto una sola volta nella sua storia - nel lontano 1950 - e raccolto un solo pareggio nel 1991. Per il resto, solo sconfitte: ben 14. Anche l'ultimo confronto diretto conferma la supremazia interista, con il 2-0 della scorsa stagione firmato Carlos Augusto e Thuram. Una tradizione che pesa e che rende la sfida di San Siro un esame ancora più impegnativo per gli ospiti.

Pronostico marcatore Inter-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida Inter-Como potrebbe esserci. Rimasto in panchina per 90 minuti nella gara di Coppa Italia contro il Venezia, il capitano nerazzurro è pronto a riprendersi la scena esattamente da dove l'aveva lasciata: con una doppietta nell'ultima uscita in campionato a Pisa che aveva contribuito a spegnere le polemiche delle settimane precedenti. Capocannoniere della Serie A con 6 reti in 13 presenze, Lautaro vuole sfruttare l'appuntamento con il Como per incrementare ancora il proprio bottino e confermarsi leader dell'Inter.

Scommesse marcatore Inter-Como: LAUTARO SEGNA 2.20 info 2.20 info 2.35 info 2.20 info

Dove vedere Inter-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 6 dicembre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

