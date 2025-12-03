Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta

A soli cinque giorni dalla discussa sfida di campionato, Lazio e Milan tornano di nuovo faccia a faccia, questa volta all'Olimpico e con una posta in gioco ancora più alta. In palio c'è infatti la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Pronostico Lazio-Milan quote

Laarriva da tre vittorie consecutive all'Olimpico e un rendimento casalingo solido, macchiato solo dal ko nel derby contro la Roma. La squadra di Sarri ha messo insieme una media di due gol a partita davanti al proprio pubblico, trasformando lo stadio in un vero punto di forza. Ildi Allegri, invece, riprende il suo percorso in Coppa Italia dopo aver superato Bari e Lecce nei turni precedenti. Lontano da San Siro i rossoneri si sono dimostrati particolarmente affidabili: ancora imbattuti in trasferta, con un ruolino di tre vittorie e tre pareggi, si presentano a Roma con la solidità necessaria per mettere in difficoltà chiunque. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Lazio-Milan: GOAL 1.85 info 1.87 info 1.90 info 1.83 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lazio Milan pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Milan e Lazio è ampia e significativa: nei 193 incroci complessivi i rossoneri comandano nettamente con 87 vittorie, mentre i biancocelesti si sono imposti 41 volte, completando il quadro 65 pareggi. Anche restringendo l'analisi alle sfide giocate all'Olimpico, il trend non cambia: in 92 partite il Milan ha raccolto 28 successi, la Lazio 25, mentre 39 gare sono terminate in parità. Le due squadre conoscono bene anche l'atmosfera della Coppa Italia in questo stadio: agli ottavi di andata della stagione 1998/99 furono proprio i biancocelesti a festeggiare, imponendosi 3-1 grazie alla punizione di Mihajlovic e alla doppietta di Roberto Mancini.

Pronostico marcatore Lazio-Milan

Tra i volti più attesi in casa Lazio c'è sicuramente, pronto a riprendersi la scena dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre un mese. Il suo rientro restituisce a Sarri una punta capace di garantire profondità, dinamismo e pericolosità nell'area avversaria, caratteristiche che erano mancate nelle ultime settimane. In campionato, contro il Milan, ha giocato solo uno spezzone nel finale, ma per una gara da dentro o fuori come quella di giovedì il tecnico sembra orientato a puntare su di lui dal primo minuto. Non solo: Castellanos ha già colpito i rossoneri proprio all'Olimpico nell'ultimo confronto diretto. Resta da capire se saprà ripetersi, guidando fin da subito la riscossa biancoceleste. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Milan: CASTELLANOS SEGNA 3.60 info 3.65 info 3.60 info 3.65 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 4 dicembre alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: