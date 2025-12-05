Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto

La sfida tra Sassuolo e Fiorentina apre la 14esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i viola arrivano con l'obbligo di invertire la rotta, mentre i neroverdi cercano punti pesanti per dare continuità alla propria corsa.

Pronostico Sassuolo-Fiorentina quote

Ilarriva all'appuntamento forte di un avvio di stagione molto positivo, ma con un rendimento casalingo tutt'altro che brillante. Al Mapei la squadra di Grosso non vince da settembre, quando superò l'Udinese 3-1 e da inizio stagione ha raccolto appena 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Paradossalmente, i neroverdi hanno costruito la propria classifica soprattutto lontano da Reggio Emilia. Situazione opposta per la Fiorentina, ultima in classifica e ancora senza successi dopo 13 giornate. La formazione di Vanoli fatica a mostrare segnali incoraggianti, se non per la leggera crescita evidenziata proprio in trasferta, dove ha conquistato 4 dei 6 punti complessivi raccolti finora. Una condizione, questa, che rende la sfida ancora più delicata per entrambe. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Fiorentina: 2 2.55 2.45 2.50 2.60

Sassuolo Fiorentina pronostico, i precedenti

Nei 24 precedenti complessivi tra Sassuolo e Fiorentina il bilancio pende dalla parte dei viola, avanti con 10 vittorie rispetto alle 7 dei neroverdi, mentre i pareggi sono 7. Anche restringendo il campo alle gare disputate al Mapei, la tendenza non cambia: in 12 incontri la Fiorentina guida con 5 successi, seguita dal Sassuolo a quota 4 e 3 pareggi. Tuttavia, la storia recente racconta un copione diverso. Negli ultimi cinque confronti diretti, infatti, i neroverdi hanno avuto la meglio in tre occasioni contro le due affermazioni viola, dando vita a partite quasi sempre spettacolari: quattro match su cinque si sono conclusi con esito "GOAL" e "OVER 2,5", a conferma di una sfida spesso ricca di emozioni.

Pronostico sanzioni Sassuolo-Fiorentina

Pur non essendo una rivalità storica, al Mapei, Sassuolo e Fiorentina hanno dato vita a confronti spesso nervosi e ricchi di episodi: negli ultimi cinque incroci sono arrivati ben. C'è poi un altro dato curioso da sapere prima del match di sabato:, una frequenza decisamente superiore alla media. Alla luce di questa tradizione e considerando la tensione che accompagnerà la sfida di sabato, non sarebbe sorprendente vedere un'altra gara ricca di episodi da moviola. E nelle, la possibilità che venga assegnato un calcio di rigore è offerta a:

Scommesse Sassuolo-Fiorentina: CALCIO DI RIGORE Sì 2.50 2.75 2.70 2.80

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 6 dicembre alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

