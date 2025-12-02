Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno

Dopo il trionfo contro la Roma, il Napoli torna subito in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Maradona arriva il Cagliari, avversario ostico e deciso a giocarsi le proprie carte in una sfida da dentro o fuori.

Pronostico Napoli-Cagliari quote

Ildebutta in Coppa Italia con l'obiettivo di evitare le distrazioni che lo scorso anno portarono all'eliminazione agli ottavi contro la Lazio, firmata dalla tripletta di Noslin. La squadra di Conte arriva in buona condizione e i precedenti al Maradona aiutano a mantenere alta la fiducia: nelle ultime quattro sfide casalinghe contro i sardi sono arrivate altrettante vittorie. Dall'altra parte, ildi Pisacane approda agli ottavi dopo aver superato Entella e Frosinone, con l'ambizione di migliorare il percorso della passata stagione, quando agli ottavi fu travolto dalla Juventus per 4-0. E nelleoffre un'interessante quota maggiorata per l'esito 1X:

Napoli Cagliari pronostico, i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Napoli e Cagliari pende in modo evidente dalla parte degli azzurri: nei 90 confronti complessivi, il Napoli ha raccolto 42 vittorie, contro 34 pareggi e 14 successi rossoblù. Limitando l'analisi alle gare disputate in Campania, il dominio partenopeo diventa ancor più marcato: 29 vittorie in 46 partite, con 12 pareggi e appena 5 affermazioni del Cagliari. Anche in Coppa Italia il trend non cambia, con 5 incroci e 3 vittorie del Napoli a fronte di 2 pareggi. Gli azzurri, inoltre, vincono al Maradona contro i sardi da quattro stagioni consecutive e negli ultimi quindici anni hanno collezionato 11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nelle 14 sfide disputate in casa. L'unico acuto rossoblù nel recente passato risale al settembre 2019, quando il Cagliari si impose 0-1 grazie alla rete di Castro.

Pronostico marcatore Napoli-Cagliari

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di, pronto a prendersi nuovamente il centro della scena. Dopo un avvio di stagione da leader, l'esterno azzurro è scivolato nelle gerarchie di Conte, restando fuori dagli undici titolari nelle ultime tre partite e trovando spazio solo nei minuti finali. Contro il Cagliari, però, complice il probabile ampio turnover, Politano tornerà a giocare dal primo minuto: un'occasione preziosa per dimostrare ancora una volta il suo valore, riconquistare la fiducia del tecnico e rilanciare la propria candidatura per un ruolo da protagonista nel prosieguo della stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 3 dicembre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

