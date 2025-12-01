Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Coppa Italia entra nel vivo e all'Allianz Stadium si apre il quadro degli ottavi di finale con la sfida tra Juventus e Udinese. Da pronostico, i padroni di casa partono nettamente favoriti.

Pronostico Juventus-Udinese quote


La Juventus di Spalletti sembra aver ritrovato slancio: il recente successo in campionato conferma le buone indicazioni emerse nella trasferta europea di Bodø, segnale di una squadra che, pur tra difficoltà e infortuni, sta ricostruendo certezze. Lo Stadium resta il fortino bianconero: 9 gare stagionali senza sconfitte, con un bilancio di 4 vittorie e 5 pareggi, 17 gol segnati e 11 incassati. Anche l'Udinese arriva con morale alto dopo la brillante vittoria esterna contro il Parma. La squadra di Runjaic sta vivendo un percorso altalenante lontano da Udine, capace di imprese come il colpo di San Siro contro l'Inter ma anche di cadute pesanti come quella di Sassuolo. Il nono posto in Serie A certifica comunque lo stato di salute dei friulani, squadra intensa, organizzata e mai semplice da affrontare. E nelle quote Juventus-Udinese, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Udinese: OVER 2,5
vincitu1.74info
netbet1.75info
starcasino1.74info
eurobet1.72info
Juventus Udinese pronostico, i precedenti


La storia parla chiaro: la Juventus domina nettamente il bilancio dei confronti con l'Udinese. Su 111 sfide complessive, i bianconeri hanno raccolto 75 vittorie, a fronte di 22 pareggi e 14 successi friulani. Il divario si amplia ulteriormente nei match disputati a Torino, dove in 56 incontri si contano 43 affermazioni juventine, 8 vittorie dell'Udinese e 5 pareggi. Negli ultimi dieci incroci allo Stadium la Juventus ha sempre avuto la meglio, fatta eccezione per la stagione 2023/24, quando l'Udinese riuscì a imporsi 0-1 grazie al gol di Giannetti. In Coppa Italia ci sono 4 precedenti con 2 pareggi e 2 vittorie della Juventus.

Pronostico marcatore Juventus-Udinese


Sul fronte dei protagonisti, la vigilia ha offerto indicazioni interessanti. "Aspettiamoci un pò di cambi. Tutto il gruppo sta lavorando in maniera corretta e coerente, quindi è giusto dare spazi", ha anticipato Spalletti, lasciando intendere un turnover piuttosto marcato. E tra i volti in cerca di rilancio spicca Edon Zhegrova, talento kosovaro ex Lille che finora ha avuto minutaggio molto limitato. La sua capacità di accendere la manovra con strappi e fantasia lo rende uno dei candidati a incidere in una gara che potrebbe offrirgli responsabilità maggiori. E nelle scommesse Juventus-Udinese, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Juventus-Udinese: ZHEGROVA SEGNA
bet3652.62info
williamhill2.95info
betflag2.80info
admiralbet2.85info
Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Udinese è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 2 dicembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

