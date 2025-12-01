Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede

La Coppa Italia entra nel vivo e all'Allianz Stadium si apre il quadro degli ottavi di finale con la sfida tra Juventus e Udinese. Da pronostico, i padroni di casa partono nettamente favoriti.

Pronostico Juventus-Udinese quote

Ladi Spalletti sembra aver ritrovato slancio: il recente successo in campionato conferma le buone indicazioni emerse nella trasferta europea di Bodø, segnale di una squadra che, pur tra difficoltà e infortuni, sta ricostruendo certezze. Lo Stadium resta il fortino bianconero: 9 gare stagionali senza sconfitte, con un bilancio di 4 vittorie e 5 pareggi, 17 gol segnati e 11 incassati. Anche l'arriva con morale alto dopo la brillante vittoria esterna contro il Parma. La squadra di Runjaic sta vivendo un percorso altalenante lontano da Udine, capace di imprese come il colpo di San Siro contro l'Inter ma anche di cadute pesanti come quella di Sassuolo. Il nono posto in Serie A certifica comunque lo stato di salute dei friulani, squadra intensa, organizzata e mai semplice da affrontare. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Udinese: OVER 2,5 1.74 info 1.75 info 1.74 info 1.72 info

Juventus Udinese pronostico, i precedenti

La storia parla chiaro:. Su 111 sfide complessive, i bianconeri hanno raccolto 75 vittorie, a fronte di 22 pareggi e 14 successi friulani. Il divario si amplia ulteriormente nei match disputati a Torino, dove in 56 incontri si contano 43 affermazioni juventine, 8 vittorie dell'Udinese e 5 pareggi. Negli ultimi dieci incroci allo Stadium la Juventus ha sempre avuto la meglio, fatta eccezione per la stagione 2023/24, quando l'Udinese riuscì a imporsi 0-1 grazie al gol di Giannetti. In Coppa Italia ci sono 4 precedenti con 2 pareggi e 2 vittorie della Juventus.

Pronostico marcatore Juventus-Udinese

Sul fronte dei protagonisti, la vigilia ha offerto indicazioni interessanti. "Aspettiamoci un pò di cambi. Tutto il gruppo sta lavorando in maniera corretta e coerente, quindi è giusto dare spazi", ha anticipato Spalletti, lasciando intendere un turnover piuttosto marcato. E tra i volti in cerca di rilancio spicca, talento kosovaro ex Lille che finora ha avuto minutaggio molto limitato. La sua capacità di accendere la manovra con strappi e fantasia lo rende uno dei candidati a incidere in una gara che potrebbe offrirgli responsabilità maggiori. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Juventus-Udinese: ZHEGROVA SEGNA 2.62 info 2.95 info 2.80 info 2.85 info

Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 2 dicembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

