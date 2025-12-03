Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù

I campioni in carica del Bologna tornano in campo per gli ottavi di finale, dove ad attenderli c'è un Parma deciso a giocarsi tutte le proprie carte in una sfida senza appello.

Pronostico Bologna-Parma quote

Ilè una delle squadre più in forma del campionato, capace di costruire una striscia di 12 risultati utili consecutivi, interrotta solo dalla sorprendente battuta d'arresto nell'ultimo turno contro la Cremonese, prima sconfitta casalinga della stagione. Un passo falso inatteso, ma i rossoblù avranno subito l'occasione per rialzare la testa. Ildi Cuesta, invece, continua a faticare con una mancanza di continuità che lo ha relegato nelle zone basse della classifica. In Coppa Italia ha saputo imporsi contro Pescara e Spezia, ma la trasferta del Dall'Ara rappresenta tutt'altra storia. E nelle, l'esito 1 è offerto a:

Bologna Parma pronostico, i precedenti

La storia recente e passata racconta di un confronto tradizionalmente equilibrato: nei 50 precedenti ufficiali tra Bologna e Parma, i rossoblù hanno avuto la meglio in 15 occasioni, mentre i gialloblù si sono imposti 13 volte, con ben 22 pareggi a completare un bilancio abbastanza in equilibrio. Un equilibrio confermato anche dalle sfide più recenti al Dall'Ara, dove negli ultimi dieci incroci il Bologna ha raccolto tre vittorie e il Parma due, accompagnate da cinque pareggi. L'ultimo confronto in ordine di tempo è quello della scorsa stagione, conclusosi con uno 0-0 che fotografa alla perfezione la tradizionale parità tra le due squadre.

Pronostico marcatore Bologna-Parma

Tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio, attaccante che sta vivendo un momento di crescita evidente dopo un avvio complicato. "A lui ho detto che le difficoltà avute all’inizio erano normali. Ora è sorridente, gli ho fatto i complimenti perché con lui siamo riusciti a svoltare", ha dichiarato in conferenza il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano, ribadendo piena fiducia nel centravanti olandese, destinato con ogni probabilità a partire titolare. E i numeri recenti confermano le sensazioni: nelle ultime due gare giocate al Dall'Ara, Dallinga ha trovato il gol in entrambe le occasioni. Giovedì cercherà di allungare questa striscia, candidandosi a uomo chiave di un match che potrebbe esaltarne le qualità. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bologna-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 4 dicembre alle 18:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

