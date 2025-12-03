Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Inter Venezia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 21.00 San Siro fa da cornice a Inter-Venezia, gara valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri partono nettamente favoriti, ma in una sfida da dentro o fuori ogni dettaglio può fare la differenza. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Venezia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Venezia.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Venezia: 3-1
starcasino12.00info
snai12.00info
bet36512.00info
netwin12.50info
Over 18

Quote risultato esatto Inter Venezia, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Venezia più giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per 2-0. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché il divario tecnico tra le due squadre resta molto marcato, anche se il possibile turnover dei nerazzurri e un approccio non troppo convinto potrebbero trasformare la gara in una sfida più equilibrata del previsto.

Pronostico risultato esatto Inter-Venezia: 2-0
williamhill5.40info
admiralbet5.00info
netbet2.60info
betflag5.20info
Over 18

Quote risultato esatto Inter-Venezia, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Venezia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara dominata dalla squadra di Chivu, dove i nerazzurri, nell'arco dei 90 minuti, potrebbero anche riuscire a dilagare nel punteggio.

Inter-Venezia quote risultato esatto: 2-0/3-0/4-0
bwin2.15info
planetwin3652.00info
starvegas1.97info
goldbet2.25info
Over 18

