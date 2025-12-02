Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione

Esordio in Coppa Italia anche per l'Inter, che a San Siro apre il suo cammino negli ottavi affrontando un Venezia in grande spolvero.

Pronostico Inter-Venezia quote

L'torna a San Siro dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, ma i precedenti contro il Venezia invitano all'ottimismo: cinque vittorie nelle ultime cinque sfide rendono i nerazzurri super favoriti alla vigilia. La squadra di Chivu, reduce dalla semifinale raggiunta nell'ultima edizione della Coppa Italia, vuole riprendere la propria corsa nella competizione e ritrovare solidità davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte, ilsi presenta agli ottavi forte delle eliminazioni di Mantova ed Hellas Verona e di tre vittorie consecutive in Serie B, risultati che hanno rilanciato la squadra nelle zone alte della classifica. La sfida di San Siro resta proibitiva, ma Stroppa e i suoi credono nell'impresa e arrivano con il morale alto. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Venezia: GOAL 2.70 info 2.52 info 2.65 info 2.80 info

Inter Venezia pronostico, i precedenti

Il bilancio storico tra Inter e Venezia sorride nettamente ai nerazzurri: nei 36 precedenti ufficiali, l'Inter ha raccolto 23 vittorie contro le 7 dei lagunari, mentre i pareggi sono 6. A San Siro il divario si fa ancora più evidente: il Venezia ha vinto una sola volta, lontanissima nel tempo — nel 1943 — poi soltanto 2 pareggi e ben 15 sconfitte. Nonostante la tradizione sfavorevole, le sfide più recenti (2024/25) hanno raccontato un copione diverso dal passato: gare sempre molto equilibrate e decise da un solo gol di scarto, segno che il Venezia, pur spesso battuto, è riuscito a rendere la vita più complicata del previsto ai nerazzurri.

Pronostico marcatore Inter-Venezia

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di, fresco vincitore del "Best Italian Golden Boy" e sempre più al centro dell'attenzione nel panorama calcistico italiano. Con i molti impegni ravvicinati, Chivu dovrebbe ricorrere al turnover e proprio il giovane attaccante sembra destinato a partire titolare contro il Venezia. Già a segno due volte in questa stagione, Esposito avrà l'occasione di confermarsi come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano: gare come questa rappresentano vetrine preziose per chi vuole ritagliarsi spazio e dimostrare di poter incidere anche nei momenti chiave. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Venezia: PIO ESPOSITO SEGNA 2.00 info 2.04 info 2.04 info 2.04 info

Dove vedere Inter-Venezia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 3 dicembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

