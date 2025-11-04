Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta

Pronostico Inter-Kairat Almaty nettamente in favore dei padroni di casa. A San Siro si prepara una sfida che, almeno sulla carta, appare senza storia: la squadra di Chivu ospita i kazaki con l'obiettivo di proseguire il suo percorso impeccabile.

Pronostico Inter-Kairat Almaty quote

Entusiasmo alle stelle in casa: tre vittorie su tre, nove gol realizzati e nessuno subito. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola le motivazioni e la straordinaria intensità dei nerazzurri in questa edizione della Champions. Dall'altra parte, ilsi presenta con un solo punto in classifica, frutto dello 0-0 casalingo contro il Pafos, preceduto da due sconfitte pesanti contro Real Madrid e Sporting, con nove reti incassate complessivamente. Per i kazaki, alla loro prima esperienza nella massima competizione continentale, la serata di San Siro rappresenta un vero e proprio sogno. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Kairat Almaty: NOGOAL 1.40 info 1.43 info 1.40 info 1.43 info

Inter Kairat Almaty pronostico, i precedenti

Non esistono precedenti tra Inter e Kairat Almaty, ma la sfida porta con sé una curiosità geografica e storica non da poco. Il club kazako è infatti una delle realtà più particolari di questa Champions League: rappresenta la città più lontana mai coinvolta nella competizione, a oltre dieci ore di volo da ciascuna delle altre partecipanti. Almaty, la città più popolosa del Kazakistan, dista ben 6.729 chilometri da Milano. Il Kairat è inoltre solo la seconda squadra kazaka della storia a partecipare alla Champions, dopo l'Astana - rivale cittadina e pioniera del calcio europeo nel Paese - che fece il suo debutto dieci anni fa, nella stagione 2015/16.

Pronostico marcatore Inter-Kairat Almaty

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Inter e Kairat Almaty potrebbe essere, pronto a riprendersi la corsia di destra dal primo minuto dopo il turno di riposo concesso contro il Verona, dove era subentrato solo nella ripresa. L'esterno olandese, sempre più incisivo nel sistema di Chivu, ha già dimostrato di avere un feeling speciale con le notti europee: due gol nelle prime tre partite testimoniano la sua capacità di incidere anche sotto porta. Contro il Kairat, la sua spinta e il suo istinto offensivo potrebbero rivelarsi armi decisive. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Kairat Almaty: DUMFRIES SEGNA 3.00 info 2.75 info 3.00 info 3.55 info

Dove vedere Inter-Kairat Almaty in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Kairat Almaty è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 5 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

