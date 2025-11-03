Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions

Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Juventus-Sporting CP nettamente in favore dei padroni di casa. Dopo il buon esordio in campionato con la vittoria sul campo della Cremonese, Luciano Spalletti cerca di iniziare col piede giusto anche in Champions League.

Pronostico Juventus-Sporting quote


La Juventus sta vivendo una Champions League decisamente complicata. Dopo tre partite, i bianconeri non hanno ancora trovato la vittoria, collezionando due pareggi e una sconfitta. I soli due punti in classifica rischiano di compromettere seriamente il cammino nella League Phase. Sei gol segnati e sette subiti sono il chiaro riflesso di un inizio da dimenticare, tra problemi difensivi e difficoltà a trovare continuità offensiva.

Dall'altra parte, lo Sporting Lisbona di Rui Borges ha approcciato la competizione con risultati decisamente migliori. Nelle prime tre partite, i portoghesi hanno conquistato due vittorie (in casa) battendo il Kairat per 4-1 e il Marsiglia per 2-1, mentre l'unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Napoli (2-1). Un avvio solido che conferma la capacità della squadra lusitana di sfruttare il fattore campo e di pungere anche contro avversari di livello europeo. E nelle quote Juventus-Sporting, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Juventus-Sporting: 1
netwin1.92info
bet3651.90info
betflag1.90info
williamhill1.93info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Juventus Sporting pronostico, i precedenti


I precedenti tra Juventus e Sporting Lisbona raccontano di un confronto favorevole ai bianconeri. In quattro precedenti ufficiali, la Vecchia Signora ha collezionato due vittorie e due pareggi. Entrambi i pareggi, terminati 1-1, sono arrivati in trasferta allo Stadio José Alvalade (campo dello Sporting), mentre in casa la Juventus ha sempre imposto la propria legge. Nella stagione 2017/18 di Champions League, i bianconeri si imposero per 2-1 grazie alle reti di Pjanic e Mandzukic, mentre nella stagione 2022/23 di Europa League arrivò un successo più sofferto per 1-0, firmato da Gatti. Una storia recente che regala fiducia ai padroni di casa in vista del nuovo confronto europeo.

Pronostico marcatore Juventus-Sporting


Per la delicata sfida contro lo Sporting, Luciano Spalletti dovrebbe recuperare Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, costretto a dare forfait nell'esordio del tecnico di Certaldo a Cremona, torna a disposizione per ridare imprevedibilità all'attacco bianconero. Le sue giocate possono accendere la partita e creare superiorità in fase offensiva, come già dimostrato nell'unica gara casalinga giocata finora in Champions League, quando Yildiz ha firmato un gol e un assist (contro il Borussia Dortmund). Spalletti spera di ritrovare lo stesso Yildiz per guidare la Juventus verso un risultato positivo e riscattare l'avvio difficile in Europa. E nelle scommesse Juventus-Sporting, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Sporting: YILDIZ SEGNA
starcasino3.15info
admiralbet3.05info
snai3.00info
vincitu3.15info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Juventus-Sporting in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Sporting è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 4 novembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Real Madrid, Huijsen: "Grato a Juve e Roma. Hanno deciso loro di lasciarmi partire"... Real Madrid, Huijsen: "Grato a Juve e Roma. Hanno deciso loro di lasciarmi partire"
Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
Altre notizie Pronostici
Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione... Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari... Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari in difficoltà
Pronostico Sassuolo-Genoa: neroverdi in fiducia, ma i rossoblù vogliono voltare pagina... Pronostico Sassuolo-Genoa: neroverdi in fiducia, ma i rossoblù vogliono voltare pagina
Quote risultato esatto Milan Roma Quote risultato esatto Milan Roma
Pronostico Milan-Roma, a San Siro in palio punti pesanti per la lotta al titolo Pronostico Milan-Roma, a San Siro in palio punti pesanti per la lotta al titolo
Pronostico Fiorentina-Lecce, una gara "da vita o morte" Pronostico Fiorentina-Lecce, una gara "da vita o morte"
Pronostico Hellas Verona-Inter, nerazzurri lanciatissimi contro un Verona ancora... Pronostico Hellas Verona-Inter, nerazzurri lanciatissimi contro un Verona ancora senza vittorie