Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Pronostico Juventus-Sporting CP nettamente in favore dei padroni di casa. Dopo il buon esordio in campionato con la vittoria sul campo della Cremonese, Luciano Spalletti cerca di iniziare col piede giusto anche in Champions League.
Pronostico Juventus-Sporting quote
La Juventus sta vivendo una Champions League decisamente complicata. Dopo tre partite, i bianconeri non hanno ancora trovato la vittoria, collezionando due pareggi e una sconfitta. I soli due punti in classifica rischiano di compromettere seriamente il cammino nella League Phase. Sei gol segnati e sette subiti sono il chiaro riflesso di un inizio da dimenticare, tra problemi difensivi e difficoltà a trovare continuità offensiva.
Dall'altra parte, lo Sporting Lisbona di Rui Borges ha approcciato la competizione con risultati decisamente migliori. Nelle prime tre partite, i portoghesi hanno conquistato due vittorie (in casa) battendo il Kairat per 4-1 e il Marsiglia per 2-1, mentre l'unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Napoli (2-1). Un avvio solido che conferma la capacità della squadra lusitana di sfruttare il fattore campo e di pungere anche contro avversari di livello europeo. E nelle quote Juventus-Sporting, l'esito 1 è offerto a:
Juventus Sporting pronostico, i precedenti
I precedenti tra Juventus e Sporting Lisbona raccontano di un confronto favorevole ai bianconeri. In quattro precedenti ufficiali, la Vecchia Signora ha collezionato due vittorie e due pareggi. Entrambi i pareggi, terminati 1-1, sono arrivati in trasferta allo Stadio José Alvalade (campo dello Sporting), mentre in casa la Juventus ha sempre imposto la propria legge. Nella stagione 2017/18 di Champions League, i bianconeri si imposero per 2-1 grazie alle reti di Pjanic e Mandzukic, mentre nella stagione 2022/23 di Europa League arrivò un successo più sofferto per 1-0, firmato da Gatti. Una storia recente che regala fiducia ai padroni di casa in vista del nuovo confronto europeo.
Pronostico marcatore Juventus-Sporting
Per la delicata sfida contro lo Sporting, Luciano Spalletti dovrebbe recuperare Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, costretto a dare forfait nell'esordio del tecnico di Certaldo a Cremona, torna a disposizione per ridare imprevedibilità all'attacco bianconero. Le sue giocate possono accendere la partita e creare superiorità in fase offensiva, come già dimostrato nell'unica gara casalinga giocata finora in Champions League, quando Yildiz ha firmato un gol e un assist (contro il Borussia Dortmund). Spalletti spera di ritrovare lo stesso Yildiz per guidare la Juventus verso un risultato positivo e riscattare l'avvio difficile in Europa. E nelle scommesse Juventus-Sporting, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:
Dove vedere Juventus-Sporting in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Sporting è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 4 novembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
