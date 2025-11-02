Pronostico Sassuolo-Genoa: neroverdi in fiducia, ma i rossoblù vogliono voltare pagina

Pronostico Sassuolo-Genoa leggermente in favore dei neroverdi. Il Sassuolo cerca conferme e continuità di rendimento, mentre il Genoa arriva con il desiderio di voltare pagina dopo la separazione con mister Vieira.

Pronostico Sassuolo-Genoa quote

Ilarriva in un ottimo momento di forma: tre vittorie nelle ultime cinque gare, un pareggio e una sola sconfitta (contro la Roma). La squadra di Grosso mostra equilibrio e solidità, con appena tre gol subiti nel periodo e sale a 13 punti, decima in classifica dopo nove giornate. Situazione opposta per il, ultimo con soli 3 punti, 4 gol fatti e 13 subiti, reduce dalla separazione con Vieira. I rossoblù cercano una svolta dopo il cambio in panchina per rilanciare la corsa salvezza. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Genoa: GOAL 2.00 info 2.00 info 1.95 info 1.96 info

Sassuolo Genoa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Sassuolo e Genoa raccontano una sfida piuttosto equilibrata: in 20 confronti complessivi, i neroverdi hanno ottenuto 8 vittorie, i rossoblù 7, mentre 5 gare sono terminate in pareggio. Il capocannoniere del confronto è Domenico Berardi, autore di 6 reti contro il Genoa. Nonostante il bilancio generale sorrida leggermente al Sassuolo, i liguri possono guardare con fiducia ai precedenti più recenti: hanno infatti vinto gli ultimi due scontri diretti, sia in casa che in trasferta, sempre con il risultato di 2-1. Il Sassuolo non supera il Genoa dalla stagione 2020-21, quando riuscì a imporsi in entrambe le gare di campionato, anch'esse concluse sul 2-1.

Pronostico marcatore Sassuolo-Genoa

Uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Sassuolo e Genoa potrebbe essere. Il capitano del Sassuolo, rimasto ai box dopo il trauma cranico subito contro la Roma, dovrebbe recuperare e tornare a guidare l'attacco neroverde. L'esterno italiano ha nel Genoa una delle sue vittime preferite: in 17 confronti ha realizzato 6 gol e servito 8 assist. Fermo a una sola rete in questo campionato, Berardi cercherà di invertire il trend e tornare a trascinare i suoi con una prestazione da leader. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Genoa: BERARDI SEGNA 3.85 info 3.90 info 4.00 info 3.90 info

Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Genoa è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 3 novembre alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

