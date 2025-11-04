Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Sfida ad alta tensione al Vélodrome, dove Marsiglia e Atalanta si affrontano in una gara che può segnare una svolta per entrambe. Le due squadre, a metà classifica, cercano continuità dopo un avvio altalenante.
Pronostico Marsiglia-Atalanta quote
Il Marsiglia di De Zerbi si presenta con un bilancio di 3 punti nelle prime tre giornate: due sconfitte esterne, contro Real Madrid e Sporting, e una vittoria convincente al Vélodrome contro l'Ajax. Rendimento che conferma la pericolosità dei francesi tra le mura amiche, dove spinti dal proprio pubblico riescono sempre ad esprimere il meglio e sono ancora imbattuti da inizio stagione (5 vittorie e 1 pareggio). I numeri in Champions - 6 gol fatti e 4 subiti - raccontano di una squadra solida e offensiva, capace di colpire anche nelle sconfitte, in cui è comunque andata sempre a segno.
Dall'altra parte, l'Atalanta cerca continuità dopo un avvio altalenante: pesante il ko d'esordio per 4-0 in casa del PSG, seguito da una vittoria importante contro il Club Brugge e da un pareggio con lo Slavia Praga che ha lasciato più di un rimpianto. La trasferta francese rappresenta un vero crocevia per la Dea, chiamata a dimostrare di poter restare in corsa nonostante un periodo complicato, caratterizzato da cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei gare complessive. E nelle quote Marsiglia-Atalanta, l'esito GOAL è offerto a:
|1.53
|info
|1.50
|info
|1.50
|info
|1.53
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Marsiglia Atalanta pronostico, i precedenti
Sono solo due i precedenti tra Marsiglia e Atalanta, entrambi recenti e legati alla straordinaria cavalcata europea dei nerazzurri nella stagione 2023/2024, conclusa con la conquista dell'Europa League. Le due squadre si affrontarono in semifinale: all'andata, al Vélodrome, finì 1-1 con le reti di Scamacca e Mbemba, mentre al ritorno a Bergamo la Dea dominò imponendosi con un netto 3-0 firmato da Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré. Un doppio confronto che sancì la superiorità della squadra di Gasperini e aprì la strada al primo storico trionfo europeo del club bergamasco.
Pronostico marcatore Marsiglia-Atalanta
Per la sfida del Vélodrome, Juric dovrebbe riaffidarsi alla coppia d'attacco composta da Ademola Lookman e Charles De Ketelaere, entrambi tenuti a riposo nell'ultima gara di campionato. Nonostante un periodo di flessione sotto porta - con Lookman autore di un solo gol nelle ultime otto uscite - il nigeriano resta il principale punto di riferimento offensivo della squadra, grazie alla sua capacità di accendere la manovra e colpire nei momenti decisivi. Proprio contro il Marsiglia, nella semifinale di Europa League della scorsa stagione, l'attaccante ex Leicester fu protagonista con una rete che spianò la strada alla finale poi vinta dalla Dea, impreziosita da una sua storica tripletta. E nelle scommesse Marsiglia-Atalanta, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:
|3.25
|info
|3.50
|info
|3.25
|info
|3.50
|info
Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Marsiglia-Atalanta è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 5 novembre alle 21:00 allo Stade Vélodrome di Marsiglia. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online