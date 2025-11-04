Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto

Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vintoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sfida ad alta tensione al Vélodrome, dove Marsiglia e Atalanta si affrontano in una gara che può segnare una svolta per entrambe. Le due squadre, a metà classifica, cercano continuità dopo un avvio altalenante.

Pronostico Marsiglia-Atalanta quote


Il Marsiglia di De Zerbi si presenta con un bilancio di 3 punti nelle prime tre giornate: due sconfitte esterne, contro Real Madrid e Sporting, e una vittoria convincente al Vélodrome contro l'Ajax. Rendimento che conferma la pericolosità dei francesi tra le mura amiche, dove spinti dal proprio pubblico riescono sempre ad esprimere il meglio e sono ancora imbattuti da inizio stagione (5 vittorie e 1 pareggio). I numeri in Champions - 6 gol fatti e 4 subiti - raccontano di una squadra solida e offensiva, capace di colpire anche nelle sconfitte, in cui è comunque andata sempre a segno.

Dall'altra parte, l'Atalanta cerca continuità dopo un avvio altalenante: pesante il ko d'esordio per 4-0 in casa del PSG, seguito da una vittoria importante contro il Club Brugge e da un pareggio con lo Slavia Praga che ha lasciato più di un rimpianto. La trasferta francese rappresenta un vero crocevia per la Dea, chiamata a dimostrare di poter restare in corsa nonostante un periodo complicato, caratterizzato da cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei gare complessive. E nelle quote Marsiglia-Atalanta, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Marsiglia-Atalanta: GOAL
admiralbet1.53info
betflag1.50info
snai1.50info
bet3651.53info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 6.000 euro, con 1.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Marsiglia Atalanta pronostico, i precedenti


Sono solo due i precedenti tra Marsiglia e Atalanta, entrambi recenti e legati alla straordinaria cavalcata europea dei nerazzurri nella stagione 2023/2024, conclusa con la conquista dell'Europa League. Le due squadre si affrontarono in semifinale: all'andata, al Vélodrome, finì 1-1 con le reti di Scamacca e Mbemba, mentre al ritorno a Bergamo la Dea dominò imponendosi con un netto 3-0 firmato da Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré. Un doppio confronto che sancì la superiorità della squadra di Gasperini e aprì la strada al primo storico trionfo europeo del club bergamasco.

Pronostico marcatore Marsiglia-Atalanta


Per la sfida del Vélodrome, Juric dovrebbe riaffidarsi alla coppia d'attacco composta da Ademola Lookman e Charles De Ketelaere, entrambi tenuti a riposo nell'ultima gara di campionato. Nonostante un periodo di flessione sotto porta - con Lookman autore di un solo gol nelle ultime otto uscite - il nigeriano resta il principale punto di riferimento offensivo della squadra, grazie alla sua capacità di accendere la manovra e colpire nei momenti decisivi. Proprio contro il Marsiglia, nella semifinale di Europa League della scorsa stagione, l'attaccante ex Leicester fu protagonista con una rete che spianò la strada alla finale poi vinta dalla Dea, impreziosita da una sua storica tripletta. E nelle scommesse Marsiglia-Atalanta, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Marsiglia-Atalanta: LOOKMAN SEGNA
williamhill3.25info
netwin3.50info
eurobet3.25info
netbet3.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Marsiglia-Atalanta è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 5 novembre alle 21:00 allo Stade Vélodrome di Marsiglia. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: il tabellino della gara Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: il tabellino della gara
Atalanta, il futuro di Juric. Le idee di mercato per gennaio Atalanta, il futuro di Juric. Le idee di mercato per gennaio
Atalanta, Pasalic: "Bello ritornare qui dopo il 2024. Udine? Ora serve reagire" Atalanta, Pasalic: "Bello ritornare qui dopo il 2024. Udine? Ora serve reagire"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha... Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta... Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Quote risultato esatto Juventus Sporting Quote risultato esatto Juventus Sporting
Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione... Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari... Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari in difficoltà
Pronostico Sassuolo-Genoa: neroverdi in fiducia, ma i rossoblù vogliono voltare pagina... Pronostico Sassuolo-Genoa: neroverdi in fiducia, ma i rossoblù vogliono voltare pagina
Quote risultato esatto Milan Roma Quote risultato esatto Milan Roma