Quote risultato esatto Juventus Sporting

Martedì sera all'Allianz Stadium, la Juventus scenderà in campo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dopo il convincente successo sul campo della Cremonese, Luciano Spalletti cerca di confermare il buon momento dei bianconeri anche sul palcoscenico europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Sporting, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Sporting CP.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Sporting: 2-0 9.20 info 9.25 info 9.25 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus Sporting, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 2-1. La fiducia nel nuovo approccio tattico di Spalletti e nel fattore campo spinge molti a ipotizzare una vittoria della Juve, ma la squadra deve ancora lavorare per correggere le disattenzioni difensive viste finora. Lo Sporting, squadra pericolosa in fase offensiva, potrebbe comunque riuscire a segnare almeno una rete, rendendo il 2-1 un esito credibile per chi punta su questo match.

Pronostico risultato esatto Juventus-Sporting: 2-1 8.90 info 8.70 info 8.40 info 8.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Sporting, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus dovrebbe farla da padrona, sfruttando il fattore campo e la spinta dei propri tifosi. Tuttavia, non si esclude la possibilità di una partita molto accesa, con ribaltamenti di fronte e momenti di alta intensità già visti in questa stagione nelle partite casalinghe dei bianconeri. La combinazione tra solidità tattica e imprevedibilità offensiva potrebbe quindi rendere la sfida vivace e ricca di occasioni, con entrambe le squadre in grado di lasciare il segno sul tabellino.

Juventus-Sporting quote risultato esatto: 1-1/2-1/2-2/1-2 2.38 info 2.20 info 2.38 info 2.28 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: