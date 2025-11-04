Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Sporting

Quote risultato esatto Juventus Sporting
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Martedì sera all'Allianz Stadium, la Juventus scenderà in campo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dopo il convincente successo sul campo della Cremonese, Luciano Spalletti cerca di confermare il buon momento dei bianconeri anche sul palcoscenico europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Sporting, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Sporting CP.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Sporting: 2-0
Quote risultato esatto Juventus Sporting, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Sporting più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 2-1. La fiducia nel nuovo approccio tattico di Spalletti e nel fattore campo spinge molti a ipotizzare una vittoria della Juve, ma la squadra deve ancora lavorare per correggere le disattenzioni difensive viste finora. Lo Sporting, squadra pericolosa in fase offensiva, potrebbe comunque riuscire a segnare almeno una rete, rendendo il 2-1 un esito credibile per chi punta su questo match.

Pronostico risultato esatto Juventus-Sporting: 2-1
Quote risultato esatto Juventus-Sporting, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Sporting è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus dovrebbe farla da padrona, sfruttando il fattore campo e la spinta dei propri tifosi. Tuttavia, non si esclude la possibilità di una partita molto accesa, con ribaltamenti di fronte e momenti di alta intensità già visti in questa stagione nelle partite casalinghe dei bianconeri. La combinazione tra solidità tattica e imprevedibilità offensiva potrebbe quindi rendere la sfida vivace e ricca di occasioni, con entrambe le squadre in grado di lasciare il segno sul tabellino.

Juventus-Sporting quote risultato esatto: 1-1/2-1/2-2/1-2
