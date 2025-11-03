Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi

Oggi alle 18:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Al Diego Armando Maradona va in scena una gara dal sapore di riscatto per entrambe le squadre. Napoli ed Eintracht Francoforte arrivano all'appuntamento dopo due pesanti sconfitte, entrambe con quattro gol di scarto, e cercano risposte immediate sul campo.

Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte quote


Per il Napoli una sola vittoria nelle prime tre partite di Champions, accompagnata da due sconfitte pesanti che hanno evidenziato una fragilità difensiva inattesa. Il dato confortante è che i tre punti sono giunti proprio nell'unica gara casalinga, dove la squadra ha mostrato maggiore compattezza e intensità. Restano però i numeri a preoccupare: quattro gol segnati a fronte di nove subiti e un bilancio che impone una netta inversione di tendenza per ritrovare equilibrio e fiducia.

Dall'altra parte, l'Eintracht Francoforte ha iniziato la propria avventura europea con un convincente 5-1 rifilato al Galatasaray, ma non è riuscito a dare continuità a quel successo. Le successive sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool hanno messo in luce limiti difensivi importanti: ben dieci le reti incassate in queste due uscite. Un rendimento altalenante che conferma la vocazione offensiva dei tedeschi, spesso protagonisti di gare spettacolari, ricche di gol e con esito imprevedibile. E nelle quote Napoli-Eintracht Francoforte, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Napoli-Eintracht: OVER 2,5
1.53
1.50
1.51
1.53
Napoli Francoforte pronostico, i precedenti


I precedenti tra Napoli ed Eintracht Francoforte raccontano di un equilibrio perfetto: quattro confronti ufficiali, con due vittorie per parte. La storia recente, però, sorride agli azzurri. Le affermazioni dei tedeschi risalgono infatti alla stagione 1994/95 di Coppa Uefa, quando riuscirono a imporsi in entrambe le sfide per 1-0. Da allora, il trend si è completamente invertito. Negli ottavi di finale di Champions League 2022/23, il Napoli dominò il doppio confronto: 2-0 all'andata in Germania, con reti di Osimhen e Di Lorenzo e un netto 3-0 al ritorno al Maradona, firmato dalla doppietta dello stesso Osimhen e dal sigillo di Zielinski. Un precedente che alimenta fiducia e ottimismo nell'ambiente partenopeo.

Pronostico marcatore Napoli-Francoforte


Nel confronto di domani sera Antonio Conte, complice anche la squalifica di Lucca, affiderà le chiavi dell'attacco a Rasmus Hojlund. Il centravanti danese sarà il punto di riferimento offensivo, supportato da Politano e da Neres, favorito su Lang per una maglia da titolare. Assente nell'ultima gara, la pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV, Hojlund torna ora al centro della scena con la voglia di lasciare il segno. Nei tifosi del Napoli è ancora viva l'immagine della sua doppietta contro lo Sporting, nell'ultima uscita di Champions al Maradona. Martedì, Conte si affiderà proprio al suo istinto e alla sua voglia per guidare gli azzurri in una sfida delicata come quella contro l'Eintracht. E nelle scommesse Napoli-Eintracht Francoforte, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Francoforte: HOJLUND SEGNA
2.50
2.50
2.30
2.75
Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Eintracht Francoforte è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 4 novembre alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

