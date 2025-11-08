Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa

Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00
di Lorenzo Zoppi

Pronostico nettamente a favore dei padroni di casa per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Udinese. Dopo il successo europeo, la squadra di Gasperini è chiamata a reagire anche in campionato dopo la sconfitta con il Milan nell'ultimo turno.

Pronostico Roma-Udinese quote


La Roma arriva alla sfida contro l'Udinese con la necessità di ritrovare certezze soprattutto tra le mura amiche, dove ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, segnando appena tre gol e subendone cinque. Nonostante le difficoltà interne, la squadra di Gasperini resta solidissima in campionato: con sole cinque reti incassate nelle prime dieci giornate, vanta la miglior difesa della Serie A e occupa momentaneamente il secondo posto insieme a Inter e Milan.

L'Udinese, invece, continua a crescere sotto la guida di Runjaic. I friulani, attualmente noni con 15 punti, hanno perso solo una delle ultime cinque partite - quella a Torino contro la Juventus - raccogliendo poi due vittorie e due pareggi. Buono il rendimento offensivo con 12 gol realizzati, ma i 15 subiti testimoniano la necessità di trovare maggiore equilibrio e solidità difensiva. E nelle quote Roma-Udinese, Lottomatica offre un'interessante quota maggiorata:

Pronostico Roma-Udinese: 1X + ZANIOLO AMMONITO PLUS
Roma Udinese pronostico, i precedenti


Sono 108 i precedenti complessivi tra Roma e Udinese, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi: 58 vittorie, 26 pareggi e 24 successi friulani. La squadra capitolina domina anche nei confronti più recenti, avendo vinto gli ultimi cinque scontri diretti consecutivi. All'Olimpico il divario è ancora più marcato: la Roma ha conquistato 13 vittorie nelle ultime 15 sfide casalinghe, con appena due sconfitte. L'ultima gioia bianconera nella Capitale risale alla stagione 2019/20, con il successo per 0-2. Curiosità: negli ultimi cinque anni, la Roma ha battuto l'Udinese quattro volte segnando sempre tre gol (tre volte 3-0 e una 3-1).

Pronostico marcatore Roma-Udinese


Tra i protagonisti della sfida Roma-Udinese potrebbe esserci Matias Soulé. Con il gol segnato in Europa contro il Rangers, l'argentino è salito a quota quattro reti e due assist complessivi, confermando il suo peso crescente nel gioco offensivo giallorosso. Un dato curioso accompagna il suo rendimento: ad eccezione della rete realizzata a Pisa, tutte le sue giocate decisive sono arrivate in assenza di Paulo Dybala. La convivenza tra i due, per caratteristiche e posizione in campo, evidentemente non è sempre semplice, ma l'assenza dell’ex Juve ha restituito a Soulé maggiore libertà di movimento e creatività alle spalle della punta. E nelle scommesse Roma-Udinese, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Roma-Udinese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Udinese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 9 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

