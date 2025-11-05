Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica

Sfida delicatissima a Glasgow, dove la Roma affronta i Rangers in una gara che vale già tantissimo per il suo futuro europeo. I giallorossi, reduci da due sconfitte consecutive, non possono più permettersi passi falsi se vogliono restare in corsa per la qualificazione.

Pronostico Rangers-Roma quote

Laarriva in Scozia in un momento complicato, appesantita dagli infortuni e da due sconfitte consecutive in casa contro Lille e Viktoria Plzen che hanno reso in salita il cammino europeo. Solo tre gol segnati e quattro subiti in tre partite fotografano le difficoltà dei giallorossi, chiamati ora a una prova di carattere per restare aggrappati alla qualificazione. Dall'altra parte, ivivono un avvio di Europa League disastroso: peggior difesa del torneo con sei reti incassate in tre gare e ancora fermi a quota zero punti. Gli scozzesi, sconfitti da Genk, Sturm Graz e Brann, cercano davanti al proprio pubblico un successo che avrebbe il sapore dell'impresa e potrebbe riaccendere una stagione finora deludente. Nelle, l'esito 2 è offerto a:

Rangers Roma pronostico, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra Roma e Rangers, ma il club scozzese vanta una lunga tradizione di sfide contro squadre italiane. Nel corso degli anni ha affrontato Inter, Parma, Torino, Fiorentina, Juventus, Livorno, Milan e Napoli per un totale di 25 partite con un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte. Le sfide più recenti risalgono alla stagione 2022/23 di Champions League, quando i Rangers incrociarono il Napoli: due partite senza storia, entrambe terminate con un netto 3-0 a favore degli azzurri, che confermarono la superiorità del calcio italiano in quella doppia sfida.

Pronostico marcatore Rangers-Roma

In Scozia, le assenze di Dybala e Ferguson - oltre a quella di Baldanzi fuori lista UEFA - costringeranno Gasperini a rivedere l'assetto offensivo della Roma. E in avanti dovrebbe tornare dal primo minuto. L'attaccante ucraino, autore dell'ultimo gol giallorosso in campionato contro il Parma, avrà l'occasione di rilanciarsi dopo un avvio di stagione al centro delle polemiche. Con appena due reti finora in tutte le competizioni, Dovbyk cerca quella scintilla che possa restituirgli fiducia e continuità: una prestazione convincente all’Ibrox potrebbe essere il punto di svolta per tornare protagonista nel progetto romanista. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Rangers-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Rangers-Roma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 6 novembre alle 21:00 all'Ibrox Stadium di Glasgow. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

