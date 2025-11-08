Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice

Pronostico incerto e grande attesa per la sfida tra Bologna e Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere la vetta della classifica, mentre la squadra di Vincenzo Italiano punta a confermare l'ottimo momento di forma e a proseguire la propria marcia in zona Europa.

Pronostico Bologna-Napoli quote

Ilarriva al confronto con il Napoli in un ottimo momento di forma: la squadra di Vincenzo Italiano ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando le restanti due, e non perde in campionato dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Al Dall'Ara i rossoblù si confermano una delle realtà più solide del torneo: ancora imbattuti tra le mura amiche, con tre vittorie in quattro gare, sette gol segnati e appena uno subito.

Situazione più altalenante per il Napoli di Antonio Conte, reduce da un periodo di alti e bassi. Lontano dal Maradona, gli azzurri hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, con l'unico successo arrivato a Lecce (0-1). Conte è chiamato a ritrovare quella solidità e quella fiducia che avevano reso il suo Napoli quasi imbattibile nelle prime settimane di stagione.

Bologna Napoli pronostico, i precedenti

Sono ben 152 i precedenti tra, con gli azzurri avanti nel bilancio grazie a 61 vittorie contro le 48 dei rossoblù e 43 pareggi complessivi. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione e si concluse sull'1-1, con reti di Anguissa e Ndoye. Al Dall'Ara, il Bologna non batte il Napoli da sei anni e nelle ultime tre stagioni la sfida si è sempre chiusa in parità. L’ultima vittoria azzurra in terra emiliana risale invece al 2022, a conferma di un duello tradizionalmente equilibrato e sempre ricco di insidie.

Pronostico marcatore Bologna-Napoli

Tra i possibili protagonisti dispicca senza dubbio, uno degli uomini più in forma della squadra di Antonio Conte. Il centrocampista camerunese sta attraversando un momento di grande brillantezza: ha segnato due gol nelle ultime tre partite di campionato ed è stato eletto miglior giocatore del mese di ottobre in Serie A. Giocatore di equilibrio e potenza, Anguissa ha già lasciato il segno al Dall'Ara nella scorsa stagione e, nella sfida di domenica, proverà a ripetersi per trascinare ancora una volta il Napoli. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bologna-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Bologna-Napoli è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 9 novembre alle 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: