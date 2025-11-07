Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto

Dopo la grande vittoria contro la Roma, il Milan torna in campo al "Tardini" con l'obiettivo di dare continuità ai propri risultati e mantenere alta la pressione sul Napoli capolista. Una sfida tutt'altro che semplice per i rossoneri, chiamati a non sottovalutare un Parma in cerca di punti preziosi per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

Pronostico Parma-Milan quote

Ilattraversa un momento delicato: la squadra di Cuesta non vince dal 29 settembre, quando superò il Torino in casa, unico successo finora in stagione. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati tre ko e due pareggi, a conferma di un rendimento altalenante. Dei soli cinque gol segnati in campionato, ben quattro sono arrivati al "Tardini", segnale di come i gialloblù riescano a esprimersi con maggiore incisività davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte, il Milan arriva in Emilia sulle ali dell'entusiasmo dopo la fondamentale vittoria contro la Roma, che ha interrotto la mini-serie di due pareggi consecutivi con Atalanta e Pisa. La squadra di Allegri resta imbattuta in trasferta, dove ha raccolto due vittorie e due pareggi (contro Juventus e Atalanta), con un bilancio difensivo di alto livello: sei gol fatti e soltanto uno subito in quattro gare lontano da San Siro. Nelle quote Parma-Milan, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Parma-Milan: 2 1.59 info 1.58 info 1.58 info 1.60 info

Parma Milan pronostico, i precedenti

Sono 72 i precedenti complessivi tra, con i rossoneri in netto vantaggio grazie a 38 vittorie, a fronte di 17 successi emiliani e altrettanti pareggi. L'ultimo incrocio al Tardini ha però sorriso ai crociati, vittoriosi 2-1 nella scorsa stagione grazie alle reti di Dennis Man e Cancellieri, con Pulisic autore del momentaneo gol milanista. Al "Tardini", il bilancio recente pende comunque dalla parte del Milan: negli ultimi cinque confronti i rossoneri hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Da segnalare anche un dato curioso: il Milan va a segno in casa del Parma da nove partite consecutive, l'ultimo digiuno risale addirittura al 2010, quando i crociati si imposero 1-0.

Pronostico marcatore Parma-Milan

Tra i possibili protagonisti dic'è senza dubbio, pronto al rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per quattro partite. "Sta bene fisicamente e non ha bisogno di lavorare tantissimo per trovare la condizione", ha assicurato Massimiliano Allegri alla vigilia del match. Difficile che l'americano parta titolare, ma anche a gara in corso potrebbe avere spazio per incidere con la sua velocità e le sue progressioni. Prima dello stop era stato un autentico trascinatore per i rossoneri e la sua assenza si è fatta sentire. Oltretutto, al "Tardini" Pulisic ha già colpito, anche nella scorsa stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Milan: PULISIC SEGNA 1.95 info 2.28 info 3.25 info 2.44 info

Dove vedere Parma-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Parma-Milan è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 8 novembre alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

