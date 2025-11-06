Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse

Pronostico Pisa-Cremonese leggermente in favore dei toscani. Si accendono i riflettori sull'undicesima giornata di Serie A, con una sfida che mette in palio punti pesanti, decisivi per definire le ambizioni delle due squadre in un campionato che si fa ogni giorno più intenso.

Pronostico Pisa-Cremonese quote

Ilarriva a questa sfida dopo quattro risultati utili consecutivi, sebbene tutti finiti in pareggio. la squadra di Gilardino non perde dal 5 ottobre contro il Bologna e da allora ha strappato punti importanti contro squadre di livello come Milan, Lazio e Torino, mostrando una solida difesa e una buona resilienza. La, nonostante l'ultima sconfitta contro la Juventus, è una delle sorprese di questo inizio di campionato. Con 14 punti in 10 partite, occupa il decimo posto in classifica, che permette alla squadra di Nicola di affrontare le sfide con maggiore calma, pur mantenendo alta la concentrazione. La compattezza difensiva e la capacità di sfruttare le ripartenze sono i punti di forza di una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari più blasonati. Nelle, l'esito X è offerto a:

Pronostico Pisa-Cremonese: X 3.05

Pisa Cremonese pronostico, i precedenti

Ci sono 46 precedenti tra Pisa e Cremonese, con un bilancio che sorride leggermente alla squadra toscana: 19 vittorie contro le 17 della Cremonese e 10 pareggi. Guardando solo gli scontri disputati in Toscana, il Pisa ha un vantaggio più netto fatto di 13 vittorie, 5 pareggi e solo 6 successi della Cremonese su 24 incontri. Guardando alle sfide più recenti, il Pisa ha vinto gli ultimi 2 confronti diretti nella stagione 2024/2025 di Serie B, mentre l'ultima vittoria della Cremonese in Toscana risale al lontano marzo 2007, quando le due squadre militavano in Serie C1.

Pronostico marcatore Pisa-Cremonese

Uno dei protagonisti della sfida tra Pisa e Cremonese potrebbe essere. Dopo un periodo di adattamento, l'ex attaccante del Leicester sembra finalmente aver ritrovato la condizione fisica ideale. Nella recente partita contro la Juventus ha segnato il suo secondo gol nelle ultime tre partite, riproponendo la sua versione migliore: un allungo di 50 metri e un destro preciso all'angolino che non ha lasciato scampo a Di Gregorio. Contro il Pisa, Vardy cercherà di replicare questa performance, non solo per consolidare il suo momento di forma, ma anche per regalare punti cruciali alla sua squadra. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Pisa-Cremonese: VARDY SEGNA 3.00

Dove vedere Pisa-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Pisa-Cremonese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 7 novembre alle 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

