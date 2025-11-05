Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese

Pronostico Bologna-Brann nettamente in favore dei padroni di casa. I rossoblù però dovranno prestare molta attenzione alla formazione norvegese, una delle rivelazioni di questa edizione

Pronostico Bologna-Brann quote

Ilarriva alla sfida di giovedì in crescita dopo un avvio europeo complicato. Un solo punto nelle prime due gare contro Aston Villa e Friburgo, poi la svolta con la vittoria in trasferta sull'FCSB che ha rilanciato i rossoblù. Tre gol fatti e tre subiti per la squadra di Italiano, che ora punta a sfruttare il fattore Dall'Ara per risalire la classifica. Il, invece, è una delle sorprese del torneo: dopo il ko iniziale contro il Lille, i norvegesi hanno reagito vincendo contro Utrecht e Rangers. La trasferta di Bologna rappresenta per loro un banco di prova decisivo per confermare il loro ruolo di outsider. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Bologna-Brann: OVER 2,5 1.55 info 1.58 info 1.55 info 1.58 info

Bologna Brann pronostico, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra Bologna e Brann, che si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Il club norvegese, però, ha già incrociato una squadra italiana in passato: nella stagione 1989/90 affrontò la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle Coppe. In quell'occasione, la formazione blucerchiata ebbe la meglio vincendo sia all'andata che al ritorno, chiudendo rapidamente la pratica qualificazione.

Pronostico marcatore Bologna-Brann

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Brann potrebbe essere. L'attaccante argentino è tra gli uomini più in forma della squadra di Vincenzo Italiano, con tre gol nelle ultime tre partite giocate in campionato. Finora, però, non è ancora riuscito a lasciare il segno in Europa e, la gara di giovedì al Dall'Ara, potrebbe rappresentare l'occasione ideale per sbloccarsi anche sul palcoscenico internazionale, confermando il suo momento di crescita e il ruolo sempre più centrale nel progetto rossoblù. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Brann: CASTRO SEGNA 2.30 info 2.20 info 2.36 info 2.00 info

Dove vedere Bologna-Brann in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Bologna-Brann è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 6 novembre alle 21:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

