Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Sabato alle 18:00, all'Allianz Stadium, va in scena una delle partite più attese della stagione: il Derby della Mole. Juventus e Torino si ritrovano faccia a faccia in una sfida che va ben oltre i tre punti, tra orgoglio cittadino e rivalità storica.
Pronostico Juventus-Torino quote
La Juventus arriva al derby in un buon momento, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Cremonese che hanno dato fiducia al gruppo di Spalletti. Allo Stadium i bianconeri restano ancora imbattuti in stagione (3 vittorie e 4 pareggi), ma contro i granata li attende una sfida ben più insidiosa, che testerà il livello della squadra. Il Torino, invece, è in netta crescita: la mano di Baroni si vede, con la squadra reduce da cinque risultati utili di fila. Nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi, ma la solidità e la fiducia del gruppo fanno ben sperare in vista della stracittadina.
Pronostico Juventus-Torino: 1X
Juventus Torino pronostico, i precedenti
La storia del
Pronostico marcatore Juventus-Torino
Uno dei possibili protagonisti del Derby potrebbe essere Kenan Yildiz, il giovane talento turco della Juventus. Reduce dal gol nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese, Yildiz è ancora fermo a quota due reti in nove presenze stagionali, ma contro il Torino ha già dimostrato di sapersi accendere: nella scorsa stagione, infatti, andò a segno sia all'andata che al ritorno. Sabato, davanti al pubblico dello Stadium, proverà ancora una volta a lasciare il segno in una sfida che per i tifosi vale più di tre punti.
Scommesse marcatore Juventus-Torino: 1X + YILDIZ MARCATORE PLUS
Dove vedere Juventus-Torino in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Torino è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 8 novembre alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
