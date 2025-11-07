Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta

Sabato alle 18:00, all'Allianz Stadium, va in scena una delle partite più attese della stagione: il Derby della Mole. Juventus e Torino si ritrovano faccia a faccia in una sfida che va ben oltre i tre punti, tra orgoglio cittadino e rivalità storica.

Pronostico Juventus-Torino quote

Laarriva al derby in un buon momento, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Cremonese che hanno dato fiducia al gruppo di Spalletti. Allo Stadium i bianconeri restano ancora imbattuti in stagione (3 vittorie e 4 pareggi), ma contro i granata li attende una sfida ben più insidiosa, che testerà il livello della squadra. Il, invece, è in netta crescita: la mano di Baroni si vede, con la squadra reduce da cinque risultati utili di fila. Nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi, ma la solidità e la fiducia del gruppo fanno ben sperare in vista della stracittadina. Nelle, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Juventus-Torino: 1X 1.09 info 1.09 info 8.00 info 1.10 info

Juventus Torino pronostico, i precedenti

Juventus domina il bilancio con 93 vittorie contro le 44 del Torino e 50 pareggi. Limitando l'analisi alle gare giocate in casa bianconera, su 94 incontri la Juve ha conquistato 54 successi, contro 18 vittorie granata e 23 pareggi. Negli ultimi dieci derby all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi, con 6 gare su 10 terminate con esito 'Goal'. La Juventus non perde un derby in casa da 30 anni: per ritrovare l'ultima affermazione del Torino in trasferta bisogna tornare alla stagione 1994/95, quando i granata si imposero 1-2. Pronostico marcatore Juventus-Torino

Uno dei possibili protagonisti del Derby potrebbe essere Kenan Yildiz, il giovane talento turco della Juventus. Reduce dal gol nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese, Yildiz è ancora fermo a quota due reti in nove presenze stagionali, ma contro il Torino ha già dimostrato di sapersi accendere: nella scorsa stagione, infatti, andò a segno sia all'andata che al ritorno. Sabato, davanti al pubblico dello Stadium, proverà ancora una volta a lasciare il segno in una sfida che per i tifosi vale più di tre punti. E nelle scommesse Juventus-Torino, Goldbet offre un'interessante quota maggiorata che lo riguarda: Scommesse marcatore Juventus-Torino: 1X + YILDIZ MARCATORE PLUS 3.32 info 14.00 info 3.32 info 3.32 info

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Torino è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 8 novembre alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. Leggi anche le nostre guide su:

