Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori

La ventesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera, che allo Stadium vedrà di fronte Juventus e Cremonese. Una sfida sulla carta favorevole ai bianconeri, chiamati a sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio cammino nelle zone alte della classifica.

Pronostico Juventus-Cremonese quote

Lasi presenta all'appuntamento di lunedì sera in un eccellente stato di forma. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare rendono i bianconeri una delle squadre più brillanti del campionato, con l'imbattibilità allo Stadium che rappresenta un ulteriore punto di forza. La formazione di Spalletti punta ora a tornare al successo davanti al proprio pubblico dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce. Momento decisamente più complicato, invece, per la. La squadra di Nicola è in netto calo e nell'ultimo turno si è fatta rimontare due gol di vantaggio dal Cagliari, mancando una vittoria che manca ormai da oltre un mese. Anche il rendimento esterno desta preoccupazione, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre trasferte. E nelle, l'esito 1X è offerto a:

Juventus Cremonese pronostico, i precedenti

I precedenti tra Juventus e Cremonese raccontano di una storia praticamente a senso unico. Nei 24 confronti complessivi, la Juventus ha infatti ottenuto 17 vittorie, a fronte di 6 pareggi e di un solo successo della Cremonese, risalente addirittura al 1923. Il dominio juventino emerge anche guardando alle sfide più recenti, con sei vittorie nelle ultime sette gare e un solo pareggio, per 3-3, che ha interrotto la striscia. L'incrocio più recente coincide con l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: allo Zini finì 2-1 per la Juventus, grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, mentre Vardy siglò il gol dei grigiorossi.

Pronostico marcatore Juventus-Cremonese

Tra i possibili protagonisti di Juventus-Cremonese spicca il nome di. L'attaccante canadese era l'uomo più atteso nell'ultima sfida contro il Sassuolo e ha risposto presente, firmando un gol e un assist che hanno permesso ai bianconeri di vincere e dominare i neroverdi. Ora, dopo aver ritrovato una rete che in campionato gli mancava dalla prima giornata, David punta a confermarsi e a dimostrare che l'investitura ricevuta in estate dal club bianconero è stata la scelta giusta. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 12 gennaio alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

