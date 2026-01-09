Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa

La prima giornata del girone di ritorno si apre con la sfida del Sinigaglia tra Como e Bologna: i rossoblù cercano la svolta, ma i lariani sono ancora imbattuti in casa.

Pronostico Como-Bologna quote

Ilarriva all'appuntamento nel miglior momento della stagione: tre vittorie consecutive hanno proiettato i lariani al sesto posto in classifica, confermando la crescita della squadra guidata da Fabregas. Il fattore Sinigaglia si è rivelato decisivo, con un percorso interno ancora immacolato fatto di cinque vittorie e tre pareggi, dodici gol segnati e appena tre subiti; numeri che diventano ancora più significativi guardando alle ultime cinque gare casalinghe, chiuse con quattro successi e un solo pareggio. Situazione ben diversa per il, che dopo una prima parte di campionato ad alti livelli ha rallentato bruscamente: tre sconfitte nelle ultime quattro uscite hanno fatto scivolare i rossoblù all'ottavo posto, evidenziando un momento di difficoltà accentuato anche lontano dal Dall'Ara, dove sono arrivate appena due vittorie nelle ultime cinque trasferte. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Como-Bologna: GOAL 1.88 info 1.88 info 1.80 info 1.89 info

Como Bologna pronostico, i precedenti

I precedenti tra Como e Bologna raccontano una sfida storicamente favorevole ai lariani, avanti nel bilancio complessivo con 12 vittorie contro le 7 dei rossoblù, a cui si aggiungono 7 pareggi nei 26 confronti totali. Un dato che, però, viene parzialmente ribaltato guardando alla storia recente: da quando il Como è tornato nel massimo campionato dopo la stagione 2002-2003, è stato infatti il Bologna a sorridere, con una vittoria e un pareggio nella scorsa annata e il successo nella gara d'andata di questo campionato. Al Dall'Ara, la sfida si è decisa sull'1-0 grazie alla rete di Orsolini, mentre l'ultimo successo comasco risale proprio alla stagione 2002-2003, quando il Sinigaglia fu teatro di un netto 5-1 a favore dei padroni di casa.

Pronostico marcatore Como-Bologna

Tra i possibili protagonisti di Como-Bologna spicca il nome di, autentico trascinatore della formazione lariana. Il sesto posto in classifica e la concreta possibilità di lottare per un piazzamento europeo passano anche dai suoi gol: la doppietta messa a segno nell'ultima sfida contro il Pisa ha portato il centravanti greco a quota sei reti in campionato (a cui si aggiungono le tre realizzate in Coppa Italia), permettendogli di agganciare Nico Paz in vetta alla classifica marcatori interna. Numeri che certificano l'impatto decisivo di Douvikas, capace di non far rimpiangere l'assenza per infortunio di Alvaro Morata e di diventare il principale riferimento offensivo della squadra di Fabregas. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Bologna: DOUVIKAS SEGNA 2.80 info 2.89 info 2.50 info 2.50 info

Dove vedere Como-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 10 gennaio alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

