Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto

Pronostico Inter-Napoli nettamente a favore dei padroni di casa. Tutto pronto a San Siro per la sfida scudetto in programma domenica sera alle 20.45. Un confronto che può pesare in maniera decisiva nella corsa al titolo, con i nerazzurri chiamati a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in vetta.

Pronostico Inter-Napoli quote

L'arriva alla sfida di domenica nel momento migliore della sua stagione. Sei vittorie consecutive hanno permesso alla squadra di Chivu di fare il vuoto alle proprie spalle, presentandosi a questo appuntamento con tre punti di vantaggio sul Milan e quattro sul Napoli. Un rendimento che certifica solidità, continuità e grande fiducia nei propri mezzi. Situazione ben diversa per il, chiamato a non sbagliare se vuole mantenere vive le speranze scudetto. Gli azzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro l'Hellas Verona, ma anche lontano dal Maradona hanno mostrato qualche crepa di troppo, con due sconfitte nelle ultime cinque trasferte disputate. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Inter-Napoli: OVER 0,5 1.04 info 1.03 info 8.00 info 1.04 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter Napoli pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Napoli raccontano una rivalità storica con un bilancio complessivamente favorevole ai nerazzurri. Nei 179 confronti totali, l'Inter ha infatti collezionato 81 vittorie contro le 53 del Napoli, con 45 pareggi a completare il quadro. Il divario si amplia ulteriormente prendendo in esame le sole gare giocate a Milano, dove i nerazzurri hanno vinto 57 volte su 87 incontri, a fronte di 20 pareggi e appena 10 successi azzurri. Il Napoli non espugna San Siro in Serie A dal 2017, quando si impose 1-0 grazie alla rete di Callejon. Guardando agli scontri più recenti, l'Inter ha avuto la meglio in quattro degli ultimi sei confronti, mentre le due sfide più recenti si sono chiuse entrambe sull'1-1. Curioso e significativo il dato legato ad Antonio Conte: da allenatore, il tecnico del Napoli non ha mai perso contro l'Inter, collezionando cinque vittorie e quattro pareggi.

Pronostico marcatore Inter-Napoli

Tra i possibili protagonisti di Inter-Napoli spicca il nome di. Il centrocampista turco si è spesso rivelato decisivo nelle sfide contro gli azzurri, andando a segno in tre degli ultimi cinque scontri tra le due squadre, compresa la rete realizzata nella gara d'andata al Maradona. Numeri che confermano il suo peso specifico nei big match. Con sei gol in quindici presenze in campionato in questa stagione, l'ex Milan continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere di Chivu, sia per qualità che per leadership in mezzo al campo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Napoli: CALHANOGLU SEGNA 4.50 info 4.55 info 4.50 info 4.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: