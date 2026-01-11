Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alle partite della 20ª giornata del campionato di Serie A.
COMO-BOLOGNA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 4’ st Cambiaghi (B), 45’+4’ st Baturina (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (18’ st Posch), Kempf, Diego Carlos, Moreno (39’ st Baturina); Da Cunha (12’ st Caqueret), Perrone; Vojvoda (12’ st Kuhn), Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disp.: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Smolcic, Cerri. All.: Fabregas.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26’ Vitik), Miranda; Freuler (31’ st Ferguson), Pobega (38’ st Sulemana); Rowe (31’ st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (31’ st Immobile). A disp.: Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina. All.: Italiano.
------------------------------------------------------------
UDINESE-PISA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 14’ Tramoni (P), 19’ Kabasele (U), 40’ Davis (U), 22’ st Meister (P)
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara (30’ st Palma); Zanoli (12’ st Piotrowski), Miller (30’ st Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (12’ st Atta); Zaniolo (16’ st Gueye), Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Ehizibue, Camara, Kristensen, Zemura, Modesto. All.: Runjaic.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (45’+4’ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (12’ st Touré), Marin (12’ st Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (45’+1’ st Hojholt). A disp.: Semper, Nicolas, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino.
------------------------------------------------------------
ROMA-SASSUOLO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 77’ M. Koné (R), 79’ Soulé (R)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (43’ st Ziolkowski), Hermoso; Celik (43’ st Rensch), Pisilli, M. Koné, Tsimikas (18’ st Wesley); Soulé (43’ st Romano); Dybala, Ferguson (39’ pt El Shaarawy). A disp.: Zelezny, Vasquez, Mirra, Lulli, Angelino, Bah, Arena. All.: Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (26’ st Vranckx), Matic, I. Koné (38’ st Iannoni); Fadera (26’ st Cheddira), Pinamonti (38’ st Moro), Laurienté (38’ st Pierini). A disp.: Zacchi, Turati, Satalino, Odenthal, Macchioni, Barani, Skjellerup. All.: Grosso.
------------------------------------------------------------
ATALANTA-TORINO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 13’ De Ketelaere (A), 95’ Pasalic (A)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (23’ st Musah), Djimsiti (44’ pt Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (34’ st Samardzic), Zalewski (34’ st Pasalic); Krstovic (23’ st Scamacca). A disp.: Sportiello, Rossi, Maldini, Sulemana. All.: Palladino.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro (40’ st Biraghi), Vlasic, Tameze (13’ st Ilkhan), Gineitis, Aboukhlal (40’ st Njie); Ngonge (12’ st Adams), Zapata (12’ st Simeone). A disp.: Israel, Popa, Dembele, Sazonov, Nkounkou, Asllani, Anjorin, Acquah. All.: Baroni.
------------------------------------------------------------
LECCE-PARMA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 1' Stulic (L), 19' st aut. Thiago Gabriel (L), 28' st Pellegrino (P)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh (33' st Gandelman), Ramadani (33' st Coulibaly), Kaba; Banda, Stulic (20' st Gallo), Pierotti (9' st N'Dri). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Pérez, Helgason , Kouassi, Sottil, Gorter, Marchwiński. All.: Di Francesco.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (36' st Ordonez), Keita (18' st Estevez), Sorensen; Oristanio, Ondrejka (35' st Benedyczak); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Cremaschi, Britschgi, Djuric, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta.
------------------------------------------------------------
FIORENTINA-MILAN 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 66’ Comuzzo (F); Nkunku 90’ (M)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens (38’ st Ranieri); Fagioli, Mandragora (20’ st Brescianini), Ndour (46’ st Sohm); Parisi (38’ st Fortini), Kean, Gudmundsson (38’ st Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic (29’ st Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (18’ st Fofana), Ricci, Jashari (15’ st Rabiot), Estupinan (15’ st Bartesaghi); Fullkrug (15’ st Leao), Pulisic. A disp. Torriani, Dutu, Odogu, Athekame, Modric. All.: Allegri.
------------------------------------------------------------
HELLAS VERONA-LAZIO 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 79' aut. Nelsson
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (31’ st Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (42’ st Al Musrati), Gagliardini (31’ st Serdar), Bernede, Frese; Giovane (23’ st Mosquera), Orban (23’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (10’ st Lazzari); Vecino, Cataldi (25’ st Rovella), Taylor (45’+1’ st Belahyane); Isaksen (25’ st Pedro), Noslin (11’ st Ratkov), Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.
------------------------------------------------------------
INTER-NAPOLI - Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.
------------------------------------------------------------
GENOA-CAGLIARI - Lunedì 12 gennaio ore 18.30
GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.
------------------------------------------------------------
JUVENTUS-CREMONESE - Lunedì 12 gennaio ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Johnsen, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.