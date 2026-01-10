Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio

Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sfida delicata al Bentegodi tra Verona e Lazio, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre. I gialloblù vogliono uscire dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti cercano una vittoria per rientrare nella corsa alle posizioni europee.

Pronostico Verona-Lazio quote


L'Hellas Verona arriva a questa sfida dopo il pareggio dolceamaro conquistato al Maradona contro il Napoli: avanti di due reti, gli scaligeri non sono riusciti a difendere il vantaggio, mancando una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso. Un risultato che conferma però segnali di crescita sul piano della prestazione. Al Bentegodi, tuttavia, il rendimento recente resta preoccupante, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe e una sola vittoria. Situazione non semplice anche per la Lazio, reduce dal pareggio interno contro la Fiorentina agguantato solo al 95' su calcio di rigore. I biancocelesti inseguono un successo che manca da quasi un mese: nelle ultime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta, mentre il rendimento in trasferta continua a deludere, con appena 9 punti raccolti in 9 gare, 5 gol segnati e 7 subiti. E nelle quote Verona-Lazio, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Verona-Lazio: GOAL
vincitu2.04info
starcasino2.04info
netbet1.98info
eurobet2.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Verona Lazio pronostico, i precedenti


I precedenti tra Verona e Lazio raccontano una sfida storicamente favorevole ai biancocelesti. Nei 74 confronti complessivi, infatti, la Lazio ha ottenuto 31 vittorie contro le 20 del Verona, con 23 pareggi a completare il bilancio. Il divario si accentua ulteriormente guardando alla storia recente: negli ultimi sette scontri diretti sono arrivate cinque vittorie laziali e due pareggi, con gli scaligeri incapaci di imporsi. L'ultimo successo del Verona risale alla stagione 2021-22, quando al Bentegodi andò in scena un clamoroso 4-1 firmato dalla straordinaria quadripletta del cholito Simeone. Più vicino nel tempo è invece l'ultimo confronto, la gara d'andata di questa stagione, vinto nettamente dalla Lazio con un 4-0 impreziosito dalle reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Pronostico marcatore Verona-Lazio


Tra i possibili protagonisti di Verona-Lazio potrebbe esserci Gift Orban. L'attaccante nigeriano in prestito dall'Hoffenheim, si sta rivelando una delle note più liete della stagione del Verona, trascinando la squadra di Zanetti con giocate decisive. Arrivato tra lo scetticismo generale, Orban ha saputo conquistare spazio e fiducia partita dopo partita, diventando un punto di riferimento dell'attacco scaligero. I numeri parlano per lui: tre gol nelle ultime quattro gare lo rendono uno degli uomini più pericolosi in vista della sfida contro la Lazio. E nelle scommesse Verona-Lazio, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Verona-Lazio: ORBAN SEGNA
admiralbet3.65info
netwin4.00info
williamhill3.63info
snai4.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Verona-Lazio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 gennaio alle 18:00 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Algeria-Nigeria, Belghali sfida Lookman: obiettivo semifinale di Coppa d'Africa.... Algeria-Nigeria, Belghali sfida Lookman: obiettivo semifinale di Coppa d'Africa. Le formazioni
Domani Verona-Lazio, i convocati di Sarri: prima chiamata per i due nuovi acquisti... Domani Verona-Lazio, i convocati di Sarri: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane... Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Altre notizie Pronostici
Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di... Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Quote risultato esatto Lazio Fiorentina Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta