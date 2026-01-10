Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio

Sfida delicata al Bentegodi tra Verona e Lazio, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre. I gialloblù vogliono uscire dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti cercano una vittoria per rientrare nella corsa alle posizioni europee.

Pronostico Verona-Lazio quote

L'arriva a questa sfida dopo il pareggio dolceamaro conquistato al Maradona contro il Napoli: avanti di due reti, gli scaligeri non sono riusciti a difendere il vantaggio, mancando una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso. Un risultato che conferma però segnali di crescita sul piano della prestazione. Al Bentegodi, tuttavia, il rendimento recente resta preoccupante, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe e una sola vittoria. Situazione non semplice anche per la, reduce dal pareggio interno contro la Fiorentina agguantato solo al 95' su calcio di rigore. I biancocelesti inseguono un successo che manca da quasi un mese: nelle ultime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta, mentre il rendimento in trasferta continua a deludere, con appena 9 punti raccolti in 9 gare, 5 gol segnati e 7 subiti. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Verona Lazio pronostico, i precedenti

I precedenti tra Verona e Lazio raccontano una. Nei 74 confronti complessivi, infatti, la Lazio ha ottenuto 31 vittorie contro le 20 del Verona, con 23 pareggi a completare il bilancio. Il divario si accentua ulteriormente guardando alla storia recente: negli ultimi sette scontri diretti sono arrivate cinque vittorie laziali e due pareggi, con gli scaligeri incapaci di imporsi. L'ultimo successo del Verona risale alla stagione 2021-22, quando al Bentegodi andò in scena un clamoroso 4-1 firmato dalla straordinaria quadripletta del cholito Simeone. Più vicino nel tempo è invece l'ultimo confronto, la gara d'andata di questa stagione, vinto nettamente dalla Lazio con un 4-0 impreziosito dalle reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Pronostico marcatore Verona-Lazio

Tra i possibili protagonisti di Verona-Lazio potrebbe esserci. L'attaccante nigeriano in prestito dall'Hoffenheim, si sta rivelando una delle note più liete della stagione del Verona, trascinando la squadra di Zanetti con giocate decisive. Arrivato tra lo scetticismo generale, Orban ha saputo conquistare spazio e fiducia partita dopo partita, diventando un punto di riferimento dell'attacco scaligero. I numeri parlano per lui: tre gol nelle ultime quattro gare lo rendono uno degli uomini più pericolosi in vista della sfida contro la Lazio. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 gennaio alle 18:00 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

