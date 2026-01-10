Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto

Alla 20esima giornata il Franchi fa da cornice alla sfida tra Fiorentina e Milan. I viola arrivano da due successi consecutivi in casa, mentre i rossoneri sono l'unica squadra del campionato ancora imbattuta in trasferta.

Pronostico Fiorentina-Milan quote

Il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio ha permesso alladi lasciare l'ultimo posto in classifica, restituendo fiducia a un ambiente che sembra rivitalizzato dagli ultimi risultati. I viola hanno infatti trovato continuità soprattutto al Franchi, dove sono arrivate due vittorie consecutive nelle ultime due gare casalinghe, segnali incoraggianti in vista della sfida di domenica. Di fronte ci sarà undeluso dal pareggio col Genoa, ma estremamente affidabile in trasferta: i rossoneri hanno vinto le ultime tre gare lontano da San Siro e non hanno mai perso dall'inizio della stagione, numeri certificati da 13 gol segnati e appena 5 subiti in 8 trasferte. Un test impegnativo per la squadra di Vanoli, ma anche un banco di prova per misurare la solidità del Diavolo. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Fiorentina-Milan: GOAL 1.73 info 1.78 info 1.80 info 1.78 info

Fiorentina Milan pronostico, i precedenti

I precedenti tra Fiorentina e Milan sono numerosi e vedono i rossoneri avanti nel bilancio complessivo: 82 vittorie contro le 53 dei viola, con 49 pareggi nei 184 confronti totali. Al Franchi, però, la storia cambia volto, con la Fiorentina in vantaggio grazie a 38 successi in 91 partite, a fronte delle 28 vittorie del Milan e 25 pareggi. Un trend confermato anche dalla storia recente, che nelle ultime quattro sfide in Toscana ha visto tre affermazioni viola e un solo successo del Diavolo. L'ultimo incrocio, nella scorsa stagione, è stato ricco di colpi di scena: vittoria della Fiorentina per 2-1 al termine di una gara folle, segnata da un rigore sbagliato dai viola con Kean e addirittura due dal Milan, falliti da Theo Hernandez e Abraham, oltre a espulsioni da entrambe le parti.

Pronostico marcatore Fiorentina-Milan

Tra i possibili protagonisti di Fiorentina-Milan potrebbe esserci. La risalita in classifica della Fiorentina passa anche dai gol dell'attaccante italiano, autore di tre reti nelle ultime due sfide giocate al Franchi, entrambe concluse con una vittoria. Dopo un avvio di stagione complicato, sia sul piano personale che collettivo, la musica sembra cambiata e Kean ha ritrovato fiducia e centralità nel progetto tecnico. Un segnale incoraggiante in vista della sfida contro il Milan, avversario contro cui l'attaccante è già andato a segno nella scorsa stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Milan: KEAN SEGNA 3.06 info 3.06 info 3.05 info 3.00 info

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 gennaio alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

