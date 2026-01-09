Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore

Nella 20esima giornata di campionato la Roma torna all'Olimpico per affrontare il Sassuolo: Gasperini vuole sfruttare il fattore casa per accorciare sulla vetta, mentre Grosso vuole rilanciare il proprio cammino.

Pronostico Roma-Sassuolo quote

Laè reduce dalla vittoria sul campo del Lecce, un successo che ha restituito serenità all'ambiente dopo la partita di Bergamo. Le due sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare, però, hanno fatto perdere terreno ai giallorossi nella rincorsa alle milanesi. All'Olimpico, comunque, il rendimento resta solido: la squadra di Gasperini può contare sulla seconda miglior difesa del campionato e su un ruolino interno recente fatto di quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro il Napoli. Momento più altalenante per il, una delle sorprese della prima parte di stagione ma in fase di rallentamento, capace di alternare prestazioni convincenti ad altre sottotono. Lontano dal Mapei i neroverdi non vincono da inizio novembre, anche se nelle ultime due trasferte sono arrivati due pareggi di prestigio contro Milan e Bologna, segnali incoraggianti in vista della trasferta dell'Olimpico. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Roma-Sassuolo: OVER 0,5 1.02 info 1.03 info 1.02 info 6.00 info

Roma Sassuolo pronostico, i precedenti

I precedenti tra Roma e Sassuolo sorridono nettamente ai giallorossi, avanti nel bilancio complessivo con 12 vittorie contro le 2 dei neroverdi, a cui si aggiungono 9 pareggi nei 23 confronti totali. Un dominio storico che, però, si attenua guardando agli scontri più recenti: negli ultimi dieci incroci, infatti, il bilancio si fa più equilibrato con quattro pareggi, due successi del Sassuolo e quattro della Roma, sempre maturati con scarti minimi e decisi da un solo gol. L'ultimo confronto diretto risale alla gara d'andata di Reggio Emilia, dove i giallorossi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Dybala.

Pronostico marcatore Roma-Sassuolo

Tra i possibili protagonisti di Roma-Sassuolo spicca il nome di. In una Roma in piena emergenza nella trasferta di Lecce, l'argentino ha mostrato segnali incoraggianti di crescita che fanno ben sperare Gian Piero Gasperini. In campionato la Joya è ferma ad appena una rete, ma il Sassuolo rappresenta un avversario particolarmente favorevole: con la maglia della Roma Dybala ha sempre trovato il gol contro i neroverdi, segnando tre reti in tre sfide, striscia che sale a quattro considerando anche l'ultimo incrocio con la Juventus. Numeri che si inseriscono in un bilancio complessivo importante, con 10 gol in 19 partite in carriera contro il Sassuolo, rendendolo uno dei candidati principali a decidere la sfida. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Sassuolo: DYBALA SEGNA 2.50 info 2.40 info 2.60 info 2.50 info

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 10 gennaio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

