Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare

La 19esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo di San Siro tra Milan e Genoa, una sfida dal peso specifico importante per entrambe le squadre.

Pronostico Milan-Genoa quote

Ilarriva all'appuntamento forte di una striscia di 16 gare consecutive senza sconfitte in campionato. I rossoneri tornano a San Siro dopo il successo di misura ottenuto a Cagliari ma, anche davanti al proprio pubblico, hanno mostrato solidità e continuità: nelle ultime cinque partite casalinghe sono arrivati tre successi e due pareggi contro Sassuolo e Pisa, con 9 gol realizzati e 4 subiti.

Il Genoa, invece, è reduce dal pareggio interno contro il Pisa: un risultato agrodolce che ha comunque permesso alla squadra di De Rossi di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Lontano da casa, il Grifone ha dimostrato di saper essere pericoloso, come confermano i 12 gol segnati in 8 trasferte, un dato che lascia presagire una gara tutt'altro che scontata per il Milan. E nelle quote Milan-Genoa, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Genoa: OVER 2,5 1.98 info 2.00 info 2.00 info 1.95 info

Milan Genoa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Genoa e Milan sono complessivamente 136 e sorridono in modo netto ai rossoneri, avanti nel bilancio con 62 vittorie contro le 29 dei rossoblù, mentre i pareggi sono 45. Spostando però l'attenzione sulle sfide di San Siro, il Milan è chiamato a una certa prudenza: pur dominando lo storico con 40 successi in 69 partite, ha infatti pareggiato le ultime due gare casalinghe contro il Genoa. L'incrocio più recente in assoluto risale alla scorsa stagione al Ferraris, quando il Diavolo si impose 2-1 in rimonta grazie al gol di Leao e all'autorete di Frendrup. L'ultimo successo del Genoa in trasferta contro il Milan, invece, risale alla stagione 2019/20, con il 2-1 firmato dalle reti di Pandev e Cassata.

Pronostico marcatore Milan-Genoa

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Milan e Genoa potrebbe essere. "Leao deve pensare a fare gol, perché la punta deve fare gol. Può solamente crescere", ha sottolineato Massimiliano Allegri parlando del portoghese. Un messaggio che l'esterno rossonero sembra aver recepito, mostrando in campo un gioco forse meno spettacolare ma decisamente più concreto: 6 reti in 11 presenze in Serie A, con l'ultimo gol risultato decisivo nella vittoria di Cagliari. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Genoa: LEAO SEGNA 2.50 info 2.46 info 2.48 info 2.40 info

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 8 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

