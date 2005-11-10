Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista

La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20:45 tra Juventus e Lazio. Dopo l'importante vittoria in rimonta in Europa League, Luciano Spalletti vuole ritrovare il sorriso anche in campionato e dare continuità ai risultati, ma di fronte troverà una squadra tutt'altro che intenzionata a fermarsi. La Lazio di Gattuso, prima in classifica e protagonista di un avvio da record, arriva infatti all'appuntamento con grande fiducia e la voglia di confermarsi anche in una trasferta impegnativa come quella dello Stadium.

Pronostico Juventus-Lazio quote

Due pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato: è questo il bilancio della Juventus, che racconta di una squadra ancora alla ricerca di continuità e protagonista fin qui di un percorso fatto di alti e bassi. Tra le mura amiche, però, il rendimento migliora: la Vecchia Signora è ancora imbattuta, con un pareggio contro il Milan e due vittorie nelle altre gare disputate allo Stadium, per un totale di cinque reti segnate e una sola subita.

Percorso perfetto, invece, per la Lazio, che lontano dall'Olimpico riesce addirittura a fare meglio, avendo conquistato tre vittorie in altrettante trasferte, con cinque gol all'attivo e appena uno al passivo. La vetta della classifica è il risultato di una squadra che con Gattuso ha trovato finora grande solidità, come testimoniano anche le sole quattro reti incassate nelle prime sei giornate di campionato.

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Juventus Lazio, i precedenti

Sono ben 198 i precedenti tra Juventus e Lazio, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 102 vittorie per la Vecchia Signora, contro i 50 successi biancocelesti e 46 pareggi. La storia recente, però, racconta un confronto decisamente più equilibrato: negli ultimi cinque scontri diretti si contano infatti due vittorie della Lazio, due pareggi e una sola affermazione juventina.

La Juventus ha conquistato l'ultimo successo nel 2024, imponendosi per 1-0 grazie a un'autorete di Gila nel finale. Anche l'ultima vittoria della Lazio è arrivata di misura, con il medesimo risultato: nella scorsa stagione è stato infatti Basic a firmare il gol decisivo per i biancocelesti.

Limitando l'analisi alle sfide disputate a Torino, tuttavia, il quadro cambia nuovamente. Negli ultimi dieci incontri, la Lazio non è mai riuscita a espugnare il campo della Juventus, che ha raccolto ben otto vittorie e due pareggi, entrambi per 2-2. Un dato che evidenzia le difficoltà incontrate dai biancocelesti nelle trasferte contro la Vecchia Signora.

Pronostico marcatore Juventus-Lazio

Tra i possibili protagonisti della sfida Juventus-Lazio potrebbe esserci Randal Kolo Muani, reduce da un avvio di stagione complicato, caratterizzato da critiche e diversi errori grossolani, anche a pochi passi dalla porta. Dopo la sosta per le nazionali, però, il francese sembra aver cambiato passo, come dimostrano i due gol realizzati nelle ultime due partite contro Cagliari e Celta Vigo, segnali di una fiducia ritrovata, soprattutto quando gioca in coppia con Woltemade.

Contro la Lazio, del resto, Kolo Muani è già stato decisivo nella sua precedente parentesi in bianconero. Domenica potrebbe dunque toccare ancora a lui, con l'obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e lasciare nuovamente il segno.

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Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Lazio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 18 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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