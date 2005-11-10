Dopo il deludente pareggio contro il Cagliari, la Juventus torna in campo in Europa League per affrontare una trasferta insidiosa. Questa sera, alle 21:00, i bianconeri saranno ospiti del Celta Vigo all'Estadio de Balaídos, in una sfida importante per dare continuità al proprio percorso europeo.

Grazie alla larga vittoria ottenuta all'esordio, con cinque gol di scarto, la squadra di Spalletti si presenta all'appuntamento da capolista e punta a confermarsi anche in Spagna. Situazione diversa per il Celta Vigo, chiamato a riscattare la sconfitta rimediata nella prima giornata contro i ciprioti dell'Omonia e a conquistare i primi punti nella competizione.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Celta Vigo-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Celta Vigo-Juventus: 0-1 7.25 info 6.80 info 6.80 info 7.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Celta Vigo-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 0-0.

La scelta degli scommettitori potrebbe essere legata all'andamento delle due squadre in questo avvio di stagione. Se da una parte, infatti, uno dei principali limiti della Juventus è stata la scarsa incisività in fase offensiva, dall'altra il Celta Vigo ha costruito le proprie fortune soprattutto sulla solidità difensiva. Un dato su tutti lo conferma: dopo otto giornate di campionato, gli spagnoli vantano la miglior retroguardia del torneo, con appena sei reti subite, persino meglio di corazzate come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

Pronostico risultato esatto Celta Vigo-Juventus: 0-0 8.40 info 8.50 info 8.38 info 8.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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