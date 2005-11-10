Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Lorenzo Zoppi
Dopo il deludente pareggio contro il Cagliari, la Juventus torna in campo in Europa League per affrontare una trasferta insidiosa. Questa sera, alle 21:00, i bianconeri saranno ospiti del Celta Vigo all'Estadio de Balaídos, in una sfida importante per dare continuità al proprio percorso europeo.
Grazie alla larga vittoria ottenuta all'esordio, con cinque gol di scarto, la squadra di Spalletti si presenta all'appuntamento da capolista e punta a confermarsi anche in Spagna. Situazione diversa per il Celta Vigo, chiamato a riscattare la sconfitta rimediata nella prima giornata contro i ciprioti dell'Omonia e a conquistare i primi punti nella competizione.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Celta Vigo-Juventus.
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.
Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:
* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;
* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);
* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;
* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).
Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Celta Vigo-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 0-0.
La scelta degli scommettitori potrebbe essere legata all'andamento delle due squadre in questo avvio di stagione. Se da una parte, infatti, uno dei principali limiti della Juventus è stata la scarsa incisività in fase offensiva, dall'altra il Celta Vigo ha costruito le proprie fortune soprattutto sulla solidità difensiva. Un dato su tutti lo conferma: dopo otto giornate di campionato, gli spagnoli vantano la miglior retroguardia del torneo, con appena sei reti subite, persino meglio di corazzate come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.
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