Archiviata la delusione in Champions League contro il Real Madrid, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e si prepara a scendere in campo ancora all'Olimpico per la settima giornata di Serie A. Sabato sera, alle 20:45, i giallorossi ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi, reduce dal primo successo stagionale e a caccia di conferme. Il Grifone punta a dare continuità ai risultati e a strappare punti preziosi anche nella difficile trasferta della Capitale.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Genoa, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Genoa.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Genoa: 2-0 6.20 info 7.00 info 7.00 info 6.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.

Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;

* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.

Quote risultato esatto Roma-Genoa, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Genoa più giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 3-1.

L'esito più scelto dagli scommettitori sembra essere influenzato soprattutto dai precedenti: gli ultimi due confronti diretti disputati all'Olimpico si sono infatti conclusi entrambi con il punteggio di 3-1 in favore della Roma, un dato che rafforza la fiducia nei confronti dei giallorossi.

A sostenere questa previsione contribuisce anche il rendimento casalingo della squadra capitolina, che viaggia a una media di 2,6 gol segnati a partita davanti al proprio pubblico. Di contro, il Genoa ha mostrato diverse difficoltà lontano da Marassi, perdendo entrambe le trasferte disputate finora. Numeri che sembrano spingere gli scommettitori verso una vittoria della Roma, con i rossoblù comunque capaci di trovare la via del gol.

Pronostico risultato esatto Roma-Genoa: 3-1 11.00 info 11.00 info 11.00 info 11.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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