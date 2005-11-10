Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Lorenzo Zoppi
Dopo oltre sei anni di attesa, la Champions League torna protagonista allo Stadio Olimpico. Questa sera, alle 21:00, la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid di Mourinho in una sfida dal grande fascino europeo, tutta da vivere.
Per i giallorossi, tuttavia, l'ostacolo è particolarmente impegnativo anche alla luce degli ultimi precedenti: la Roma ha infatti perso tutti e quattro gli scontri diretti contro i Blancos, senza riuscire a segnare nemmeno una rete.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Real Madrid, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Real Madrid.
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|8.00
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|7.75
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.
Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:
* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;
* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);
* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;
* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;
* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.
Quote risultato esatto Roma-Real Madrid, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Real Madrid più giocato online: si tratta della vittoria degli spagnoli per 1-2.
Gli scommettitori sembrano dunque riconoscere ai Blancos i favori del pronostico, una fiducia che trova conferma anche nei precedenti. Il Real Madrid ha infatti vinto le ultime due sfide disputate all'Olimpico, imponendosi in entrambi i casi con il punteggio di 0-2.
Non mancano, tuttavia, alcuni elementi che potrebbero alimentare le speranze della Roma. In questa stagione, infatti, la squadra di Mourinho ha già incontrato diverse difficoltà in trasferta, come testimoniano le sconfitte contro Betis e Atletico Madrid. In Champions League, però, il Real Madrid sa spesso cambiare marcia ed esaltarsi nelle grandi occasioni, un fattore che contribuisce a spiegare la fiducia degli scommettitori nei confronti dei Blancos.
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