Dopo oltre sei anni di attesa, la Champions League torna protagonista allo Stadio Olimpico. Questa sera, alle 21:00, la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid di Mourinho in una sfida dal grande fascino europeo, tutta da vivere.

Per i giallorossi, tuttavia, l'ostacolo è particolarmente impegnativo anche alla luce degli ultimi precedenti: la Roma ha infatti perso tutti e quattro gli scontri diretti contro i Blancos, senza riuscire a segnare nemmeno una rete.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Real Madrid, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Real Madrid.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Real Madrid: 1-1 7.80 info 8.00 info 7.80 info 7.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.

Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;

* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.

Quote risultato esatto Roma-Real Madrid, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Real Madrid più giocato online: si tratta della vittoria degli spagnoli per 1-2.

Gli scommettitori sembrano dunque riconoscere ai Blancos i favori del pronostico, una fiducia che trova conferma anche nei precedenti. Il Real Madrid ha infatti vinto le ultime due sfide disputate all'Olimpico, imponendosi in entrambi i casi con il punteggio di 0-2.

Non mancano, tuttavia, alcuni elementi che potrebbero alimentare le speranze della Roma. In questa stagione, infatti, la squadra di Mourinho ha già incontrato diverse difficoltà in trasferta, come testimoniano le sconfitte contro Betis e Atletico Madrid. In Champions League, però, il Real Madrid sa spesso cambiare marcia ed esaltarsi nelle grandi occasioni, un fattore che contribuisce a spiegare la fiducia degli scommettitori nei confronti dei Blancos.

Pronostico risultato esatto Roma-Real Madrid: 1-2 8.75 info 8.60 info 9.47 info 8.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online