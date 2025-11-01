Pronostico Milan-Roma, a San Siro in palio punti pesanti per la lotta al titolo

Sfida d'alta classifica domenica sera a San Siro, dove il Milan di Allegri ospita la Roma. Pronostico favorevole ai padroni di casa, pronti a dare battaglia e provare a insidiare i giallorossi in vetta alla classifica in una sfida che promette equilibrio e grandi emozioni.

Pronostico Milan-Roma quote

Ilarriva alla sfida in un momento di lieve flessione: tre pareggi nelle ultime quattro gare hanno rallentato la corsa dei rossoneri, che pagano anche qualche assenza pesante e una minore incisività sotto porta. Nell'ultima a San Siro è arrivato un 2-2 contro il Pisa, risultato che lascia spazio alla voglia di riscatto in una gara che può rappresentare una svolta. La, invece, ha reagito con carattere alla sconfitta nello scontro diretto con l'Inter, imponendosi nelle successive sfide contro Sassuolo e Parma. I giallorossi si presentano a San Siro con numeri in trasferta da grande squadra: quattro vittorie su quattro, cinque gol segnati e solo uno subito. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Roma: OVER 0,5 1.04 info 8.00 info 1.05 info 1.04 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Roma pronostico, i precedenti

La storia tra Milan e Roma è ricca di fascino e tradizione: nei 202 precedenti complessivi, i rossoneri conducono con 85 vittorie contro le 54 dei giallorossi, mentre 63 sfide si sono concluse in parità. Anche restringendo l'analisi alle gare disputate a Milano, il trend non cambia: 53 successi per il Milan, 26 pareggi e 23 vittorie romaniste. La Roma non espugna San Siro in Serie A dalla stagione 2017/18, quando si impose 0-2 con reti di Dzeko e Florenzi. Negli ultimi cinque confronti a San Siro tra le due squadre si contano tre pareggi e due vittorie rossonere, con una curiosa costante: entrambe le formazioni sono sempre andate a segno. L'ultimo successo milanista risale al gennaio 2024, un 3-1 firmato Adli, Giroud e Theo Hernandez.

Pronostico marcatore Milan-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca, giocatore duttile e ormai punto fermo del Milan di Allegri. Il belga, ex della partita, ha conquistato la fiducia del tecnico grazie a rendimento, generosità e capacità di adattarsi a più ruoli. In campionato ha segnato una sola rete, ma pesante: quella nel successo a San Siro contro il Napoli. Ora ritrova la Roma, squadra che conosce bene e che sembra ispirarlo particolarmente: è infatti la sua vittima preferita, con tre gol segnati, più che contro qualsiasi altra formazione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Roma: SAELEMAEKERS SEGNA 4.65 info 4.70 info 4.80 info 5.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Roma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 2 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: