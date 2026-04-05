De Napoli sicuro: "Per me lo scudetto è dell'Inter. Napoli-Milan? Azzurri superiori"
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L'ex centrocampista del Napoli Nando De Napoli ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della lotta scudetto che per lui è chiusa: "Per me lo scudetto è dei nerazzurri, tranne nel complicato caso di un crollo nel quale non credo. A me sembrano troppo forti, nonostante qualche battuta a vuoto. Però ho vissuto sulla mia pelle una rimonta inaspettata, altre ce ne sono state: giusto lasciare aperta la porticina".
E domani sera ci sarà Napoli-Milan al "Maradona": "Mi pare superiore il Napoli, che ha recuperato un centrocampo d’altri tempi. Ha l’attaccante che sente la porta, Hojlund, e centrocampisti come De Bruyne e McTominay che possono risolvertela. Ma il Milan sa difendere, e dipende dalle condizioni di Leao".
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