Milan, Bartesaghi: "Estupinan bravo giocatore. Maignan leader. Modric si fa seguire con i fatti"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato di Estupinan: "Un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol nel derby. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva".

Il difensore della formazione rossonera si è soffermato anche da quale compagno di squadra riceve più consigli: "Gabbia per primo. Con lui passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme. In campo anche Maignan, che è il nostro leader. Mi parla tanto Rabiot. Modric si fa seguire più con i fatti che con le parole...".

Bartesaghi ha poi concluso col suo percorso: "È stato un percorso importantissimo. Dopo aver giocato in Primavera, tanti ragazzi rischiano di perdersi. Senza la squadra Under 23 magari avrei dovuto cambiare club e città, potevo anche io non trovarmi bene, dover cambiare ancora e ancora. L’ambiente altrove è diverso, è inevitabile. Con Milan Futuro è stata tosta all’inizio, poi si è rivelata una tappa determinante. Il progetto della società è quello di far crescere i ragazzi e lì puoi farlo: non è la Serie A, ma neppure la Primavera. Giochi in ambienti caldi, contro giocatori d’esperienza, aumenta la pressione".