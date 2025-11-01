Pronostico Fiorentina-Lecce, una gara "da vita o morte"
Sfida ad alta tensione al Franchi dove domenica alle 15 va in scena Fiorentina-Lecce. Pioli è all'ultima spiaggia e, come ha detto il direttore sportivo viola Daniele Pradè, sarà una gara da vita o morte.
Pronostico Fiorentina-Lecce quote
La Fiorentina arriva alla sfida contro il Lecce dopo la peggior partenza della sua storia: 5 sconfitte e 4 pareggi nelle prime 9 giornate, ancora a secco di vittorie. L'avvio disastroso della squadra di Pioli rende la partita di domenica un vero bivio, dove non è più consentito sbagliare. Il Lecce arriva da due sconfitte consecutive e una classifica che inizia a preoccupare. La squadra di Di Francesco ha però già dimostrato di poter fare bene in trasferta, come conferma il successo conquistato a Parma e sarà pronta a dare battaglia al "Franchi" in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. E nelle quote Fiorentina-Lecce, l'esito 2 è offerto a:
Pronostico Fiorentina-Lecce: OVER 2,5
|2.10
|info
|2.06
|info
|2.05
|info
|2.09
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino al 10 euro, senza deposito con SPID
|info
Fiorentina Lecce pronostico, i precedenti
I precedenti tra Fiorentina e Lecce sono abbastanza equilibrati: sui 42 confronti totali, la Fiorentina ha ottenuto 17 vittorie, il Lecce 12, mentre 13 gare sono terminate in pareggio. Nella scorsa stagione i viola hanno fatto bottino pieno, imponendosi sia all'andata che al ritorno, con un roboante 0-6 al Via del Mare e un 1-0 al Franchi. Analizzando però le sfide giocate a Firenze negli ultimi anni, il bilancio risulta molto equilibrato: nelle ultime 5 partite ci sono state 2 vittorie viola, 2 successi del Lecce e un pareggio, a conferma di un confronto sempre combattuto.
Pronostico marcatore Fiorentina-Lecce
Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Roberto Piccoli. Dopo essere rimasto in panchina nelle ultime due partite contro Bologna e Inter, Pioli potrebbe puntare su di lui per rinforzare l'attacco e mettere in difficoltà la retroguardia del Lecce, magari anche a gara in corso. Grande ex della sfida, Piccoli ha segnato finora un solo gol con la Fiorentina, in Conference League contro il Sigma Olomouc, mentre in campionato è ancora a secco. Con la maglia del Lecce, però, aveva già fatto male ai viola in una partita pazza, culminata con una rimonta salentina negli ultimi minuti: resta da vedere se riuscirà a regalare la stessa gioia ai suoi nuovi tifosi contro la sua ex squadra. E nelle scommesse Fiorentina-Lecce, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Fiorentina-Lecce: PICCOLI SEGNA
|3.00
|info
|2.37
|info
|2.80
|info
|2.75
|info
Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Lecce è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 2 novembre alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
