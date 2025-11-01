Pronostico Hellas Verona-Inter, nerazzurri lanciatissimi contro un Verona ancora senza vittorie
L'Hellas Verona cerca ancora la prima vittoria stagionale, ma domenica al Bentegodi arriva l'Inter, reduce da un successo convincente nell'ultimo turno e decisa a restare in scia di Napoli e Roma in vetta alla classifica.
Pronostico Verona-Inter quote
L'Hellas Verona si presenta al confronto con l'Inter in piena zona retrocessione: 5 punti in 9 partite, frutto di 5 pareggi e 4 sconfitte. In casa però il rendimento è più solido, con una sola sconfitta (0-1 col Sassuolo) e tre pareggi di peso contro Juventus, Cagliari e Cremonese. L'Inter, invece, ha reagito con autorità al ko del Maradona, travolgendo 3-0 la Fiorentina nel turno infrasettimanale. In trasferta, però, la squadra di Chivu ha mostrato qualche fragilità, con due vittorie e due sconfitte in quattro uscite. Il Bentegodi sarà un test importante per confermare la ripartenza nerazzurra. E nelle quote Verona-Inter, l'esito X2 è offerto a:
Pronostico Verona-Inter: X2
Verona Inter pronostico, i precedenti
La storia dei confronti tra Hellas Verona e Inter parla chiaro: su 86 precedenti, i nerazzurri hanno conquistato 54 vittorie contro le sole 8 degli scaligeri, con 24 pareggi a completare il bilancio. Il dominio interista è evidente soprattutto negli ultimi anni, con 9 successi e un pareggio nelle ultime 10 sfide. Per trovare l'ultimo trionfo gialloblù bisogna risalire addirittura alla stagione 1991/92, quando il Verona si impose 1-0. Da allora, 5 pareggi e solo vittorie nerazzurre. L'incrocio più recente al Bentegodi si è chiuso con un pesante 5-0 per l'Inter, firmato Correa, Thuram (doppietta), De Vrij e Bisseck.
Pronostico marcatore Verona-Inter
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Hellas Verona e Inter spicca Hakan Calhanoglu, in un momento di forma straordinario. Il regista turco ha realizzato 4 gol nelle ultime 3 partite, salendo a quota 6 reti stagionali e confermandosi come uno dei punti fermi dell'undici di Chivu. La sua precisione nei calci piazzati e la capacità di sbloccare gare con giocate da fuoriclasse lo rendono l'arma in più dell'Inter. E nelle scommesse Hellas Verona-Inter, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Verona-Inter: CALHANOGLU SEGNA
Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Verona-Inter è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 2 novembre alle 12:30 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
Altre notizie Pronostici