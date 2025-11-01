Pronostico Hellas Verona-Inter, nerazzurri lanciatissimi contro un Verona ancora senza vittorie

L'Hellas Verona cerca ancora la prima vittoria stagionale, ma domenica al Bentegodi arriva l'Inter, reduce da un successo convincente nell'ultimo turno e decisa a restare in scia di Napoli e Roma in vetta alla classifica.

Pronostico Verona-Inter quote

L'si presenta al confronto con l'in piena zona retrocessione: 5 punti in 9 partite, frutto di 5 pareggi e 4 sconfitte. In casa però il rendimento è più solido, con una sola sconfitta (0-1 col Sassuolo) e tre pareggi di peso contro Juventus, Cagliari e Cremonese. L'Inter, invece, ha reagito con autorità al ko del Maradona, travolgendo 3-0 la Fiorentina nel turno infrasettimanale. In trasferta, però, la squadra di Chivu ha mostrato qualche fragilità, con due vittorie e due sconfitte in quattro uscite. Il Bentegodi sarà un test importante per confermare la ripartenza nerazzurra. E nelle, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Verona-Inter: X2 1.06 info 6.00 info 1.05 info 1.06 info

Verona Inter pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Hellas Verona e Inter parla chiaro: su 86 precedenti, i nerazzurri hanno conquistato 54 vittorie contro le sole 8 degli scaligeri, con 24 pareggi a completare il bilancio. Il dominio interista è evidente soprattutto negli ultimi anni, con 9 successi e un pareggio nelle ultime 10 sfide. Per trovare l'ultimo trionfo gialloblù bisogna risalire addirittura alla stagione 1991/92, quando il Verona si impose 1-0. Da allora, 5 pareggi e solo vittorie nerazzurre. L'incrocio più recente al Bentegodi si è chiuso con un pesante 5-0 per l'Inter, firmato Correa, Thuram (doppietta), De Vrij e Bisseck.

Pronostico marcatore Verona-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Hellas Verona e Inter spicca, in un momento di forma straordinario. Il regista turco ha realizzato 4 gol nelle ultime 3 partite, salendo a quota 6 reti stagionali e confermandosi come uno dei punti fermi dell'undici di Chivu. La sua precisione nei calci piazzati e la capacità di sbloccare gare con giocate da fuoriclasse lo rendono l'arma in più dell'Inter. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Verona-Inter: CALHANOGLU SEGNA 3.75 info 3.80 info 3.75 info 3.75 info

Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Verona-Inter è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 2 novembre alle 12:30 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

