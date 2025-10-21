Real Madrid, Alonso: "Contento di Mbappè, non solo per i gol. Mastantuono? Potrà solo migliorare"

Nella conferenza stampa pre-Juve, il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato così di ciò che si attende dalla gara e dai suoi, in primis Mbappè: "Non sono contento solo per i gol, ma dal fatto che i suoi compagni lo seguono. Lui farà sempre gol e ha sempre fatto gol. La squadra ha bisogno della sua influenza ed è in un momento molto positivo dopo l'adattamento dello scorso anno. Adesso tutto si incastra alla perfezione".

Chi è più forte tra Courtois e Mbappè?

"Io penso che Courtois sia il miglior portiere del mondo. Poi è curioso nello sviluppo del gioco e ha una connessione con il gioco e con i compagni. Paragone difficile e non posso scegliere".

Su Camavinga?

"È disponibile da poco perché ha avuto delle piccole lesioni. Ha fatto le prime partite e lui ha un potenziale enorme con un dinamismo molto differente dagli altri. Io devo saperlo utilizzare e riuscire ad inserirlo nella squadra".

Su Mastantuono?

"Franco è arrivato solo un paio di mesi fa e viene da un ambiente molto diverso da questo. Noi possiamo essere solo felici per lui e potrà solo migliorare in futuro".

In cosa dovete stare attenti?

"La Juve è una squadra molto ricca che cambia le rotazioni. Poi hanno giocatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono capaci a squilibrare la partita. Noi dobbiamo lavorare per portare la partita verso di noi".