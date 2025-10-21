Live TMW Juve, Thuram: "Crediamo nel mister e vogliamo fare risultato domani"

19:16 - Khepren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del centrocampista bianconero in diretta.

19:31 Inizia la conferenza stampa di Khephren Thuram

Cosa si reagisce dopo Como?

"Si abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perchè pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio".

Cosa pensi di Mbappè?

"Sappiamo che giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappè è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è".

Avete chiare le responsabilità che dovete prendervi come giocatori?

"La nostra responsabilità è importante e dobbiamo vincere, perchè molti poi parlano del nostro allenatore. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite".

Chi è il migliore al mondo?

"Per me è Mbappè per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, però anche Dembelè è forte".

Avete paura di fare una stagione come lo scorso anno?

"Non puoi giocare con la paura e siamo fiduciosi perchè ci sono persone che credono in noi e non dobbiamo avere paura di nulla".

Hai parlato con tuo padre e tuo fratello del Real?

"Non ho parlato con loro, ma vogliamo fare il massimo per vincere la partita. Non sento la pressione".

Meglio giocare a 2 o 3?

"Io gioco dove vuole il mister".

Termina la conferenza stampa di Thuram